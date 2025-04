GoriziaMestizia Exxx…Polzive!!! Nel capoluogo capitale della cultura scoppia il giallo del rapper. Chi ha invitato, all’insaputa di Ziberna, Tony Effe in concerto per “Go!2025”? Il sindaco non lo vuole. L’assessore Anzil non si esprime.

Su Gorizia capitale Europea della cultura piomba il caso “Tony Effe” il rapper controverso per i suoi testi, che dovrebbe esibirsi a Gorizia in occasione di “Go!2025”. Per Ziberna, la scelta non è stata condivisa e nemmeno concordata (e chi ha deciso?). In realtà, il puntualissimo assessore alla cultura Anzil, sempre tempestivo ad elogiare il programma del capoluogo isontino, oggi è in silenzio, non una parola, non un comunicato. Ziberna invece accusa il rapper romano di “Non esprimere i valori di “Go!2025”. Il concerto è in programma alla Casa Rossa Arena il 13 luglio. “Fosse dipeso esclusivamente da me non lo avrei invitato – dice il sindaco -. Io capisco che tutto è cultura, dai valori ai disvalori, ma per me Tony Effe comunica dei disvalori, con il suo sessismo, la sua volgarità e le sue provocazioni, soprattutto nei confronti del target di giovani ai quali si rivolge. Non era un personaggio adatto alla Capitale europea della cultura. Ma sottolineo che questo è un mio parere personale che risponde ai miei personali convincimenti e gusti”. Chi lo ha invitato? chi ha concordato la data? L’assessore alla cultura Anzil non lo ha ancora spiegato. Nemmeno il direttore artistico.