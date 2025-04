LignanoVaticano Exxx…Polzive!!! Fumata bianca in Lisagest. Fratelli d’Italia mette il timbro sulla società d’area. Falcone presidente. Bosello (Lega) sarà vice: “Rinuncio a qualsiasi compenso. Lo faccio per amore di Lignano”. Resta in sospeso il nodo Brini.

Rispettato il patto regionale rispetto alla “pesatura” dei partiti che compongono l’alleanza FVG. La presidenza di Lisagest di Lignano finisce in capo al coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia locale Roberto Falcone. La vice presidenza va alla Lega e precisamente al segretario provinciale di Udine Graziano Bosello che, fa sapere, “Accetto l’incarico per amore di Lignano ma rinuncio a qualsiasi compenso”. Resta irrisolto il nodo Massimo Brini cui il comune aveva fatto capire, in virtù di un accordo elettorale, di riservare all’assessore comunale il via libera al posto di Falcone. In realtà anche la sezione della Lega di Lignano aveva posto il veto su Falcone. Le nomine lignanesi comporteranno una riflessione anche sulla Git di Grado ora in capo a Forza Italia (Marin). Assemblea lunedì 5 maggio.