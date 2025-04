FondazionePordenone Exxx…Polzive!!! Il Friuli destinato all’irrilevanza: Il pordenonese Bruno Malattia nominato nuovo presidente della Fondazione Friuli.

Un Friuli in cerca di classe dirigente e non la trova. E la conferma arriva dal cuore di Udine dal palazzo Antonini-Stringher dove oggi si è riunito l’Organo di Indirizzo della Fondazione Friuli per rinnovare la composizione del Consiglio di Amministrazione. Con voto unanime, sono così stati confermati Bruno Malattia, Guido Nassimbeni e Francesca Venuto e nominati nuovi consiglieri Giancarlo Basaglia, Mirko Clavora, Lorenza Driul e Paola Martini. Lo stesso Organo di Indirizzo ha quindi eletto il Collegio sindacale, composto dai sindaci effettivi Andrea Cainero, scelto quale presidente, Andrea Martini e Raffaella Rizza, e dai sindaci supplenti Stefano Biasutti e Barbara Sette. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha provveduto a eleggere al proprio interno il nuovo presidente nella persona di Bruno Malattia, già vicepresidente vicario. Al suo fianco i due vicepresidenti Guido Nassimbeni col ruolo di vicario ed espressione del territorio provinciale di Udine, e Giancarlo Basaglia, espressione di quello di Pordenone. Bruno Malattia, avvocato, è il legale di fiducia del presidente di confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.