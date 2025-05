LignanoNelPantano Exxx…Polzive!!! In laguna scoppia la grana sulla delibera delle concessioni. “Crescita e Sviluppo” fa volare gli ombrelloni: “Impedito il ricambio degli operatori. Lignano è amministrata da persone incapaci. Impugneremo la delibera di giunta davanti al Tar”.

Sul nuovo CDA della tormentata Lisagest di Lignano piomba rovinoso il caso “concessioni”. Con la novità della delibera della Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Laura Giorgi che ha disposto la ripresa dei bandi per le concessioni demaniali marittime in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato. Sul punto pone delle osservazioni dettagliate il leader della lista “Crescita e Sviluppo” Santin. Che rimarca: “Emerge con drammatica evidenza una situazione paradossale: anziché riconoscere un effettivo allungamento dei termini, si concede ai potenziali offerenti solo una manciata di giorni – precisamente i pochi “giorni residui” compresi tra la sospensione cautelare e la scadenza originaria del bando pubblicato nell’agosto 2024 – per predisporre i propri progetti di gara. Con questa manovra – procede Santin – si sottrae di fatto il diritto di partecipazione a nuovi operatori, favorendo esclusivamente i concessionari uscenti, che riproporranno modelli gestionali superati, privi di innovazione e progettualità. Si crea così un gravissimo vulnus ai principi di trasparenza e concorrenza, impedendo il ricambio necessario che potrebbe dare nuova linfa al turismo lignanese. Se l’atto sarà confermato, non resterà altra strada che impugnare d’urgenza questa delibera davanti al TAR, chiedendo misure cautelari che ripristino i termini congrui e realistici, e segnalare all’ANAC la palese violazione delle norme in materia di contratti pubblici. Si invitano cittadini, imprese e associazioni di categoria a reagire immediatamente: inviate osservazioni scritte, partecipate a ogni sede di confronto pubblico, pretendete chiarezza e rispetto delle regole. L’amministrazione Giorgi, priva di una visione strategica e formata da persone incapaci nel passato perfino di gestire con competenza le proprie attività familiari, ora si accanisce contro l’intera città turistica per motivi di astio personale verso chi ha esercitato un legittimo ricorso giudiziario contro la delibera di sospensione dei bandi. Il messaggio implicito è chiaro: “Avete voluto cancellare la proroga? Ora la procedura riprende, ma senza concedere nemmeno un giorno in più rispetto a quelli che mancavano alla sua chiusura.” Infine la chiosa finale: “La cosa che lascia perplessi è come possa la Regione lasciare che quattro scappati di casa, del loro medesimo colore politico, possano distruggere la prima città turistica della città capace di attirare il 50% di tutti i turisti del Friuli Venezia Giulia. A questo punto “Io Non Sono più Friuli Venezia Giulia”: Io prendo le distanze da simili fenomeni. E al Presidente Fedriga diciamo di non andare in giro per il mondo a promuovere il Friuli. Resti in ufficio e controlli che disastri fanno i suoi amministratori locali”.