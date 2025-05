MonfalconeComicone Exxx…Polzive!!! Dopo soli tre giorni siamo già al secondo rimpasto di deleghe. Forza Italia ( La scomunicata Calligaris) strappa a Fratelli d’Italia il vicesindaco (Zorzenon). Burrasca gradese: non basta la processione a salvare Marin. Gli azzurri puntano su Rigotto presidente Git.

La notizia la dirama il Tg Rai 3Fvg ma era nell’aria da diversi giorni. Le firme raccolte in favore dell’uscente presidente della GIT Roberto Marin da Francesca Bruni da Udine deve aver indispettito i vertici di Forza Italia che stanno pensando seriamente di assegnare la poltrona di presidente Git al cervignanese Alberto Rigotto presidente di A&T 2000 e assessore nel comune della bassa. Intanto a Monfalcone sta succedendo tutto un 48 e la giunta più breve della storia italiana (3 giorni) è già polverizzata. Siamo già ai rimpasti. In pratica a Forza Italia viene assegnata la poltrona di vice sindaco al posto di Fratelli d’Italia (Zorzenon) che rinuncia in cambio di due assessori, Garritani e Zonzenon appunto. Questa la nota del comune: «Al fine di valorizzare le competenze e le peculiarità della squadra di governo della città, nel rispetto degli accordi di maggioranza e della rappresentatività dei partiti decisa dai cittadini alle urne, si comunica che la delegazione di Fratelli d’Italia all’interno della Giunta sarà rappresentata da due assessori: Antonio Garritani e Luca Zorzenon. Quest’ultimo rimette al Sindaco la delega da vicesindaco, che viene contestualmente assegnata alla dottoressa Marta Calligaris nel suo ruolo tecnico», si legge nella nota. Sarà, dunque, Marta Calligaris a ricoprire il ruolo di vicesindaco, pur non rappresentando la quota di Forza Italia, mentre i due assessori Antonio Garritani e Luca Zorzenon manterranno le proprie deleghe. Zorzenon non rivestirà il ruolo di vicesindaco. «Non cambia nulla – commenta Fasan – perché la squadra è sempre quella così come le risorse umane. Andiamo nell’ottica della valorizzazione delle persone. Fratelli d’Italia, in riunione di maggioranza, ha deciso di tenere due assessori e non un un assessore e un vicesindaco». Segno di debolezza? «Niente affatto», precisa Fasan. Calligaris aveva rimesso il proprio mandato nelle mani del neo sindaco Luca Fasan dopo che la sua presenza nella Giunta come esponente di Forza Italia era stata disconosciuta dal partito. La coordinatrice regionale, Sandra Savino, aveva indicato Francesco Volante come l’unico rappresentante nell’amministrazione monfalconese di Forza Italia. Ora Volante siede all’opposizione nel consiglio a maggioranza di centro destra.