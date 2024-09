UdineLampedusa Exxx..Polzive!!! I requisiti per accoglienza minori non accompagnati della Casa dell’Immacolata sono validi. Il comune ha rilasciato a Vittorino Boem l’autorizzazione all’accrediamento per altri 6 anni e per 71 ospiti. Compresa una discarica di biciclette rubate.

Il comune di Udine ha notificato a Vittorino Boem, legale rappresentante della “Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja” di via Chisimaio, l’autorizzazione all’accreditamento della struttura per minori. I tecnici del comune hanno accertato che l’edificio è in grado di fornire percorsi educativo-riabilitativi integrati. Il mese di giugno il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” ha dato parere favorevole. La struttura è una Comunità per l’integrazione sociale e socio-culturale, composta da 2 unità abitative, suddivise in 6 moduli; 5 per fascia d’età 14-17 anni, 1 per fascia d’età 18-21 anni; la ricettività massima è di 71 ospiti; l’accreditamento ha la validità di sei anni, Udine-Lampedusa. Malgrado i requisiti gli ospiti possono entrare ed uscire a loro piacimento. Ora che si avvicina l’inverno non è da escludere che i ragazzi trasformino i locali in sale da ballo con dee jay. In foto, il fermo di un minore straniero sorpreso a rubare ieri a Friuli Doc. Inoltre i residenti segnalano la presenza di una discarica, dietro l’edificio, in cui sono ammassate tutte le biciclette trafugate agli udinesi.