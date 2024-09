CarniaLibera Exxx…Polzive!!! Il lato vergognoso della visita di Mattarella in Carnia: Bordin esalta a Bertiolo il ruolo degli Alpini, ad Ampezzo gli estremisti dell’ANPI vietano alle sezioni di esporre i loro vessilli e gagliardetti. Brutalizzata la Brigata Julia e il tenente degli alpini Renato Del Din.

Quando l’ideologia annebbia la mente e soffoca nell’oppressione totalitaria il senso nobile di una cerimonia in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà. E’ successo sabato scorso ad Ampezzo qualche minuto prima dell’arrivo del capo dello Stato. Un esponente dell’associazione partigiani si è avvicinato ai capisquadra delle sezioni degli alpini “Gemonese” e “Carnica” invitandoli a nascondere e non esporre i vessilli e i loro gagliardetti. La reazione è stata di sconcerto e disappunto per una comunità che ha contribuito col sacrificio di un numero impressionante di vite umane, a liberare il Friuli dal “fascio repubblichino” e dal nazifascismo. Per i partigiani dell’Anpi, che nulla hanno obiettato rispetto alle offese rivolte a Mattarella al corteo del “FvgProde” di Lignano (“Mattarella fascista”) cui erano fiancheggiatori, il capo dello Stato non doveva ammirare i vessilli delle sezioni “Carnica” e “Gemonese”. Un‘offesa irragionevole, come se la Resistenza fosse “cosa loro”. Loro che scordano Renato Del Din il primo caduto della Resistenza in Carnia. Era tenente degli alpini. Quando l’ideologia soffoca la ragione e le espressioni di libertà. Per una serie di combinazioni temporali, nello stesso giorno della visita di Mattarella in Carnia, il presidente del consiglio regionale Bordin rendeva omaggio alla Brigata. «Per gli alpini niente è impossibile». A parlare con orgoglio è stato l’attuale capogruppo della sezione degli alpini di Virco, Flaviano Schiavo, in occasione del cinquantesimo di fondazione». Il presidente Bordin ha aggiunto: «Cinquant’anni di impegno, spirito di sacrificio e dedizione, sono stati portati avanti con l’inconfondibile tenacia che contraddistingue gli alpini. Le sezioni sono state in questi anni un punto di riferimento per le comunità grazie al loro costante supporto nelle iniziative solidali e di volontariato a favore del territorio e delle persone in difficoltà. Grazie di cuore a tutti gli alpini della sezione di Virco, passati e presenti, per l’esempio di unità e servizio che ci hanno donato. Gli alpini sono sempre pronti ad aiutare con generosità e umiltà chi ha bisogno». I khomeinisti dell’Anpi farebbero bene a ragionare e dismettere i panni dei depositari assoluti delle conquiste di libertà raggiunte nel confine orientale. Resta ancora vivo il ricordo dei fatti di Porzùs.