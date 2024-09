La delibera di giunta regionale del 13 settembre scorso ha certificato uno storico risultato per la UilFpl e il Nursind rispetto al collasso economico organizzativo che gravava, dopo la famigerata perequazione ex Rar, sulle spalle dei lavoratori del comparto sanitario. Un successo che deriva dalla “pesatura” espressa in termini di percentuali di iscritti delle due sigle sindacali. Per ottenere ascolto serve “peso politico” altrimenti ciccia. Ed è per questo che, di fronte allo stanziamento odierno, Fials e Cgil hanno svolto un ruolo di comparse. Per loro, non resta che saltare sul carro del vincitore, o accreditarsi come protagonisti della “svolta”. Nulla di più farlocco e i numeri parlano chiaro: Uil Fpl vanta il 29% degli iscritti del personale del comparto sanitario Fvg; Nursind il 23%. Per quanto riguarda le due sigle “fantasma” la Fials rimedia un’insignificante 9% e la Cgil il 12%. Come si vede la “pesatura” delle due sigle è modesta. Non resta che aggrapparsi al carro di UilFpl e Nursind. Mesi e mesi di incalzanti mobilitazioni, scioperi, incontri e stati di agitazione hanno portato la giunta regionale a deliberare lo stanziamento di circa 3milioni e 200mila euri per far fronte alle quote tagliate all’azienda sanitaria Giuliano Isontina e all’Istituto Burlo Garofolo di Trieste. Nel dettaglio sono impegnati € 2.800.000 per l’Asugi e € 381.000 al Burlo. Impegni economici che garantiranno il pagamento delle maggiorazioni dei turni, notturni e festivi, dei richiami in servizio e permetterà anche, come da richiesta preventiva già fatta in Asugi del 7 settembre scorso da Uilfpl Nursind, di porre in atto le progettualità 2024 da tempo depositate ma non presentate per la mancanza di vero finanziamento e fondi necessari. «Un grande risultato – affermano Stefano Bressan segretario generale della Uil Fpl e Luca Petruz di Nursind – per nulla scontato. Sono stati mesi molto impegnativi con prese di posizioni dure e senza mezzi termini», ricordano i due segretari che colgono l’occasione di questo loro successo per tirare un petardo da chilo nei quartieri dei rassegnati Cgil e Fials. «E’ dall’inzio dell’anno che sgobbiamo senza tregua per raggiungere l’obiettivo, eppure c’è ancora chi, restando sempre supino cerca ripetutamente di saltare sul carro dei vincitori fregiandosi del lavoro di altri. Questi signori – ricordano Bressan e Petruz – dovrebbe solo vergognarsi e ringraziarci assieme agli altri colleghi per il lavoro che loro non hanno avuto il coraggio di fare». Tuttavia questo è solo un primo passaggio. Per UilFpl e Nursind i nodi da risolvere sono ancora molti, li ribadisce Stefano Bressan: «Resta ancora da chiarire lo stanziamento dei € 3.000.000 tagliati alla Dirigenza Medica e Sanitaria dell’azienda sanitaria Friuli centrale e l’improrogabile completamento dell’equiparazione del salario accessorio di tutti i dipendenti del ssr. Abbiamo chiesto garanzie per l’anno 2025 – ricorda Bressan – e quindi la storicizzazione degli importi che verranno stanziati, perché se così non fosse ci ritroveremo di nuovo il 1°gennaio 2025 con la stessa mancanza di fondi». Col rischio di nuove mobilitazioni. Assessore avvisato, mezzo salvato. Infine un altro grande successo che va inserito nel perimetro dell’attività di UilFpl e Nursind. Al Pronto Soccorso di Monfalcone, da domani, prenderà servizio la guardia giurata, dalle 22 alle oo,6. Resta da risolvere solo la gravissima situazione dei pazienti in attesa ospitati in container di lamiera.