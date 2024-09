FriuliDocSoySimpriCjioc Exxx…Polzive!!! Il capobanda della stirpe De Toni insulta il titolare del bar “San Giacomo”, la vicenda finisce in consiglio. Interrogazione della minoranza. Il Benito Remix Pittioni: Inopportuno che resti al suo posto chi maltratta l’impresa privata.

Il fattaccio di giovedì sera (notizia uscita solo su questo sito di manigoldi), confermato da molte testimonianze, verrà istituzionalizzato. Lo annuncia il consigliere comunale “Nello” Pittioni. L’esponente di Fratelli d’Italia rende noto che il suo gruppo (Vidoni) e quello della Lega con la segretaria cittadina Laudicina, presenteranno un’interrogazione al sindaco per conoscere i dettagli dello scazzo vergognoso che ha fatto l’anteprima giovedì sera all’interno dello stand “Io Sono Friuli Venezia Giulia” fra Antonini, responsabile della comunicazione politica di palazzo D’Aronco e il titolare del bar “San Giacomo”. Insulti irriferibili senza una precisa ragione che hanno spinto i consiglieri comunali a chiedere conto al sindaco sull’opportunità o meno di continuare ad affidare all’attuale responsabile della comunicazione un ruolo istituzionale. “Presenteremo un’interrogazione – annuncia Pittioni. E’ improbabile che un uomo di fiducia del sindaco e della giunta si permetta di insultare con parole irriferibili chi porta profitto alle casse comunali e rende ospitale la città. Antonini ignora che Il titolare rischia del suo, mentre a palazzo campano coi soldi pubblici”. Ora si attende la calendarizzazione nonostante i molti ruffiani orbitanti per diverse ragioni nell’area di palazzo D’Aronco, avrebbero preferito che l’episodio non avesse risonanza.