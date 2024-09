ListeTrombettiste Exxx…Polzive!!! E’ tempo di pigiatura autunnale anche nell’azienda sanitaria friulana. Riccardi e Caporale per dare una “spallata” alle liste d’attesa decidono di spremere fino allo stremo il personale sanitario. La UilFpl: E’ una misura assurda imposta dal direttore senza consultare le parti sociali. L’esempio di Latisana. Relazioni sindacali-datoriali sempre più arrugginite.

Per capire il disordine cui versa la sanità Friuli VG, valga come esempio il presidio di Latisana: «E’ spesso affollato di turisti e vacanzieri, risulta letteralmente al collasso con soli 5 Infermieri strumentisti e 6 Operatori socio-sanitari. Deve sobbarcarsi tutta l’attività chirurgica, sia di elezione che di emergenza/urgenza, sulla misera di 3 sale operatorie per un bacino di utenza di oltre 100.000 persone. Situazione identica anche per il personale di anestesia e rianimazione del nosocomio, diviso tra area d’emergenza e sale operatorie che può contare su soli 6 Infermieri di anestesia. Una situazione di grave carenza di personale, quantificata in almeno 10 unità infermieristiche specializzate, che a Latisana ha portato alle dimissioni di 7 professionisti da inizio anno, costringendo la Direzione ad attivare ripetute mobilità d’urgenza da Palmanova». Il sistema sanitario Fvg è sull’orlo dell’abisso e il direttore generale dell’azienda Friuli centrale ha reso noto che sarà costretto a ricorrere a nuove misure necessarie a “dare una spallata alle liste d’attesa”. Per mettere in pratica il delirante progetto, Caporale e l’assessore Riccardi faranno ricorso all’attività della “spremitura” dei lavoratori dove per dare “la spallata alle liste d’attesa” (citazione del DG), è necessario aumentare il numero di ore del personale. Detto in parole semplici: spremere i sanitari fino allo stremo, peggio di una condanna ai lavori forzati. Il dispaccio è stato emesso dall’azienda senza alcun preaccordo con le parti sociali a testimonianza che ormai le relazioni sindacali coi vertici di Udine sono ai minimi storici. Lo rileva la UilFpl del Segretario Generale Stefano Bressan che ricorda a Caporale le difficoltà oggettive di instaurare un dialogo costruttivo visto che ad ogni incontro volano gli stracci e il clima è quello di guerriglia. La vecchia ruggine si è ormai incancrenita e la soluzione della “spallata” indurisce ancora di più i rapporti con le sigle. Ci sono di mezzo le tutele dei lavoratori, i loro diritti, il rischio di precipitare in una condizione di stress causato da un ambiente di lavoro asfissiante che, con questa proposta, diventa ancora più acuto. «Come Uil Fpl – rileva Stefano Bressan – siamo molto preoccupati sui livelli di sicurezza delle cure che Asufc dovrà garantire dal momento che le attività diagnostiche subiranno un aumento dei volumi di lavoro». A quali ritmi dovranno sottostare i lavoratori? va detto che il comparto sanitario porta con sé un grado di responsabilità professionale molto elevato. «Se si devono garantire le attività diagnostiche – osserva Bressan – si dovrà accelerare anche l’attività chirurgica, per la quale l’azienda diretta da Caporale risulta fanalino di coda a livello nazionale, oltre che regionale. Pertanto, vogliamo mettere in luce il lato oscuro di questa manovra che rischia di essere una “spallata” agli stessi pazienti delle sale operatorie, presi in carico da professionisti con moltissime ore di lavoro straordinario già sulle spalle, condizione non di certo tra le migliori per far fronte alla delicatezza delle manovre chirurgiche da affrontare». Il segretario generale della Uil Fpl elenca, numeri alla mano, l’allucinante stato di crisi e le misure per tamponare l’emergenza: «Chiediamo – rileva Bressan – un serio impegno con politiche di valorizzazione ed incentivazione del personale delle Sale operatorie di AsuFc, anche attraverso progettualità qualitative a zero ore che possano convincere il personale a non dimettersi ulteriormente, vista la carenza stimata di oltre 400 infermieri, 100 Operatori Socio Sanitari e almeno altri 100 tra tecnici e altri profili oltre che un serio piano assunzionale per consentire ai lavoratori attualmente in servizio di vedere una luce in fondo al tunnel. Forse la Direzione aziendale, come anche le istituzioni politiche della sanità regionale si sono dimenticati che le cure erogate devono essere innanzitutto di qualità, oltre che in quantità commisurata alla richiesta. E che i cittadini peseranno le scelte fatte non soltanto in base ai numeri, ma anche in base alla qualità dell’assistenza che hanno ricevuto durante il ricovero ospedaliero, uno dei momenti più delicati della vita, che oggi è messo a serio rischio, costringendo i pazienti a rivolgersi alle strutture private per una sanità che non sarà più universale e crea disparità sociali». Qualità dei servizi e piano assunzionale un combinato disposto che il servizio sanitario Friuli VG ancora non riesce ad assicurare. Spremere i lavoratori sarà un rischio. Ma l’assessore rivolge le sue attenzioni solo per il Medio Friuli, la sua zona d’origine. Dopo l’impegno di spesa di 670 mila euri per la ristrutturazione dell’edificio “Rosa Mystica” di Codroipo, un ulteriore cifra-monstre pari a 1 milione e 500mila euri è stata impegnata per l’acquisto di un edificio di proprietà dell’Asp Moro. Personale spremuto come si fa con gli acini per estrarre il succo che diventerà il vino. Autunno… è tempo di pigiare, parafrasando il poeta..