FratelliMacelli Exxx…Polzive!!! Il futuro capocircolo di Lignano umilia Candotto. Dopo che questo sito di manigoldi ha interpretato il malcontento degli iscritti, il segretario provinciale Udine parteciperà all’incontro del 20 settembre al Là di Morèt di Udine. Rizzetto tira pacco. Sarà invece a Martignacco il 27 con i Ciriani.

Gli animatori di questa movimentata fase autunnale all’interno di Fratelli d’Italia della provincia di Udine sono Antonio Falzarano (dote di oltre 250 tessere) e Ciro Guarro. Su questo sito di manigoldi era uscita la notizia che, secondo i due esponenti meloniani, i rapporti con i vertici non fossero dei migliori, pertanto si rendeva necessario un confronto con gli iscritti fissato al 20 settembre nella sede di Udine. Rizzetto e Candotto sulle prime, avevano rifiutato ogni apertura di dialogo avviata dai due. Le cose sono cambiate nell’arco di poche ore e Falzarano, attivissimo militante che aprirà a breve un nuovo circolo a Lignano, non nasconde la sua ambizione di voler rinnovare i vertici del partito cittadino di Udine e il provinciale. Il commerciante lignanese assicura che l’incontro con Guarro si farà ma non nella sede di Udine, ritenuta troppo piccola viste le numerose prenotazioni, bensi all’hotel Là di Morèt di viale Tricesimo. L’attivismo degli organizzatori ha portato Candotto a cospargersi il capo di cenere e ripensare al suo rifiuto: sarà presente e si sottoporrà all’incontro-confronto in cui si discuterà di:

a) Situazione politica a livello provinciale Ud; b) Comunicazione; c) Circoli territoriali; d) Congressi cittadini. Modera l’incontro Ciro Guarro. Ancorché i segretari si sforzino di tranquillizzare gli umori, la militanza avverte segnali di malcontento da nord a sud della provincia. E lo si capisce dall’incontro che il circolo di Martignacco di Catia Pagnutti ha organizzato per la settimana successiva all’incontro di Udine, il 27 settembre al Centro civico di Torreano alle ore 20,30. In quell’occasione saranno presenti: Walter Rizzetto e i due fratelli Ciriani, il ministro e l’europarlamentare. Conduce la serata Igor Treleani. La situazione udinese si fa incandescente.