CarniaFerita Exxx…Polzive!!! La visita di Mattarella in alto Friuli riapre lo storico conflitto fra triestini e friulani. I quotidiani del gruppo Nem, Piccolo e Messaggero Veneto smentiscono il Presidente e dividono i popoli.

Stesso editore, ma, a seconda delle sensibilità dei lettori, titoli diversi. Dove sono nate le radici della nostra Costituzione? Per il capo dello Stato, sono nate in Carnia, maturate in quel grande progetto che si chiamava “Repubblica libera della Carnia”. Invece per i quotidiani del gruppo Nem (Nord Est Multimedia) le radici sono intercambiali, a seconda dell’area in cui i giornali di Marchi e il suo gruppo sono venduti. Pertanto i lettori, rispetto alla visita del Presidente ieri ad Ampezzo, oggi troveranno due versioni. Una, Messaggero Veneto, così titolata: In Carnia le radici della Costituzione. Mentre Il Piccolo di Trieste, stesso editore, si mantiene prudentemente antifriulano dove la redazione sceglie un titolo “neutro” per non irritare le sensibilità delle sanguisughe triestine (vedi sanità): A Nord Est le radici della nostra Costituzione. In realtà erano pochi i triestini ad Ampezzo. A parte Serracchiani. Lo stucchevole minuetto di cortesie e di falsa concordia esibito dai politici è stato stracciato dalle sentinelle delle due comunità. Le incrostazioni sono ancora visibili.