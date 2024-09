DoroGheSboro Exxx…Polzive!!! Gli effetti del rapper travolgono l’ufficio di staff del sindaco De Toni: malumore e tensione in maggioranza per la rozza esibizione dello sborone di gabinetto Pietro Antonini contro il titolare di un esercizio pubblico di Udine. Offese irriferibili a chi produce reddito. Il sindaco chiede scusa.

DoroGjiat (vedi leopost) è il certificato della 30esima edizione di Friuli Doc. Lui canta spavaldo “Soy simpri cjoc” (sono sempre ubriaco) e le contaminazioni sono inevitabili. Da Doro Gjiat a DoroGheSboro è un attimo. Lo sa perfettamente Pietro Antonini astro calante e rodato “sborone” dell’ufficio di gabinetto dell’inguardabile esperienza di De Toni sindaco di Udine. Riesce a far dimenticare anche gli insuperabili “Monty Python’s” di Vestaglia Fontanini. Insomma, sto Pietro trottolino del sindaco ha dato il meglio di sé giovedì sera durante la post inaugurazione del sagrone friulano. Mentre il titolare del Bar San Giacomo festeggiava l’evento con i suoi collaboratori, Il Pietro astro calante si è avvicinato all’imprenditore e col fare che più gli è familiare, il buzzurrismo, lo ha investito di parole e giudizi irriferibili lasciando di stucco e senza parole (davvero…) la marea di amici e clienti che frequentano il “San Giacomo”. Punto di ritrovo imperdibile per che vuole ammirare l’armonia della piazza e la meravigliosa facciata di Bernardino da Morcote. Va da sé che le voci sono rimbalzate come fulmini e, nello spazio di una sera, hanno raggiunto i corridoi del palazzo. Ed è venuto giù il putiferio. Come si può ferire in quel modo chi fa impresa in città? chi produce reddito, gettito fiscale, non succhia risorse, offre posti di lavoro e fornisce un servizio al top ai turisti? ma di che razza di personaggetti da avanspettacolo si è circondato De Toni? Intossicati da DoroGheSboro. E il sindaco, per metterci una pezza, è stato costretto a recarsi ieri personalmente al Bar San Giacomo e porgere personalmente le scuse dell’amministrazione al titolare. Anche l’astro calante del gabinetto ha scritto un messaggio di scuse. Che sia un tipo rintronato lo si capisce da ciò che si legge: “Non mi ricordo ciò che ho detto”. Il merlot ormai danza costantemente nel cervello di “Peter” Antonini. Ma c’è anche un lato paradossale della vicenda. Chi ha assistito all’esibizione “sborona” tentava, per ragioni di opportunità o ruffianismo verso gli amici di giunta, di nascondere il fattaccio ma gli spifferi roteavano e hanno raggiunto rapidamente alcuni consiglieri di maggioranza che, furiosi, oggi ne chiedono le dimissioni del buzzurro. E’ proprio vero i moscoviti, notoriamente sanguisughe, con l’impresa non vanno d’accordo. E giovedì sera ne abbiamo avuto la conferma. Offese irriferibili.