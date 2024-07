UdineLamaLibera Exxx…Polzive!!! Gli stranieri scorazzano e sono i padroni della città. Nuovo accoltellamento ieri sera in piazza Primo Maggio. La resa dell’Italia: Alla Casa dell’Immacolata gli ospiti hanno strappato il Tricolore. Il presidente della Fondazione Don De Roja si lava le mani. Lunedì 8 luglio il gran corteo per onorare Shimpey.

Che fine ha fatto la “convenzione” (rientro ore 22) stipulata fra il comune di Udine e la Fondazione Don De Roia che si è presa in carico di ospitare i minori non accompagnati? C’è un rimpallo di responsabilità sugli orari di uscita dalla struttura degli stranieri. Recentemente, il meloniano Pittioni aveva chiesto conto al presidente Vittorino Boem, invitato in commissione, di chiarire le modalità di ingresso e uscita dei giovani dalla struttura. Boem dopo aver farfugliato, ha invocato la bontà e la “misericordia”, neanche fosse Don Bosco. E nessuno l’ha bevuta. Se uno ci fa caso, gli accoltellamenti in città accadono sempre di notte, solitamente dopo le 22, anche quello registrato ieri sera in piazza Primo Maggio. I protagonisti sono sempre gli stranieri che usano il coltello come fosse un cucchiaino di zucchero. Ancora una lite in centro a Udine, ancora un accoltellamento dopo quelli dei giorni scorsi. Un giovane straniero è stato colpito alla schiena e trasportato in ospedale. Gravi condizioni causate dalla profonda ferita. L’aggressore, che in questo caso si tratterebbe di un cittadino straniero, è riuscito a fuggire a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I friulani riflettono sugli orari in cui avvengono questi episodi. Per esempio, i ragazzi, ospitati nelle strutture di accoglienza di Udine, in particolare la “Casa dell’Immacolata” attrezzata per contenere circa 70 stranieri, non rispettano nessun orario di entrata e uscita. Anzi, alle feste che i ragazzini organizzano nei saloni, sono notate anche presenze femminili. Nessun controllo. Si va e si viene. Nemmeno le dotazioni sono sorvegliate. E Ieri è stata insultata l’Italia. Al tricolore esposto all’ingresso qualcuno ha strappato il drappo di colore rosso. Oggi si vede solo il verde e il bianco. Nessun controllo. Gli ospiti comandano, agiscono indisturbati. E di notte, malgrado la convenzione col comune, non fanno rientro per le 22. Il dispositivo è chiaro: i minori ospitati devono rientrare per le 22, in caso contrario si devono informare le Forze dell’Ordine. Se la Polizia fosse informata per tempo dei nomi degli assenti, forse alcuni episodi potrebbero essere scongiurati e i cittadini vivere più sereni. L’episodio di ieri sera conferma quanto molti sospettano: nessuno rispetta o applica le piccole regole sui rientri. Del resto il presidente Boem allarga le braccia: Non possiamo far niente. No! nulla, infatti, nemmeno sanzionare chi ha strappato il Tricolore. Eppure, la fondazione che si è assunta l’onere di gestire la struttura, intasca circa 80 euri a minore. Casa dell’Immacolata, un alberghetto andrivieni con dee jay e lame libere riservato agli stranieri alle porte di Udine. Intanto il Comitato “Udine Sicura” ha organizzato per lunedì 8 luglio un corteo silenzioso per onorare la figura di Shimpey. Il “Martire Nostro” di Udine. partenza ore 18,30 da piazzale XXVI luglio e arrivo sotto il municipio.