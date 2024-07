DorbolòScivolò Exxx…Polzive!!! Bufera planetaria sul direttore del Burlo dopo lo sciopero di martedì: ha precettato i lavoratori per negare loro un diritto costituzionale. Attivate le vie legali. Chieste le dimissioni. Diffusi i nuovi dati sulla partecipazione: oltre l’80%.

Il primo sciopero 2.0 organizzato dalle sigle sindacali (UilFpl e Nursind) del 2 luglio scorso è stato un successo. Ma finirà sul tavolo dei legali a causa dell’illecita attività messa in campo dal direttore dell’Istituto Stefano Dorbolò per far fallire la manifestazione. Il direttore ha sempre evitato il confronto malgrado l’impegno delle parti sociali a voler collaborare con la dirigenza per salvaguardare le tutele dei lavoratori, venute meno dopo l’introduzione della “perequazione” che ha sostituito l’ottimo sistema delle Rar (pagamento delle eccedenze orarie legate ai i richiami in servizio). Il personale è alla canna del gas e il direttore fa spallucce. Anzi, contesta i numeri delle partecipazioni e ordina la clamorosa “rimozione” di uno striscione che sintetizza l’inadeguatezza del dirigente: “Dorbolò dimettiti!”. Il livello dello scontro è quindi passato sul tavolo dei legali di UilFpl e Nursind che rendono noto di aver informato gli avvocati affinché il direttore Dorbolò fornisca i seguenti dati: Il numero totale dei dipendenti “precettati” per la giornata del 2 luglio distribuito nelle varie unità operative e fasce. Numero totale dei dipendenti effettivamente in servizio nella giornata del 2 luglio. Numero totale dei dipendenti che, ogni giorno, sono in attività nelle medesime unità operative. I numeri dell’adesione all’iniziativa di martedì scorso di fronte all’Istituto Burlo Garofolo di Trieste sono stati elencati dai due segretari generali Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind): «Adesione di oltre l’80% e 2.000 cittadini che, in varie forme, hanno sostenuto l’agitazione». Per il direttore, che non ha voluto incontrare gli esponenti del sindacato nemmeno martedì, i numeri non sono veri. Resta un dato, clamoroso, che getta un’ombra sinistra sulla dirigenza. Precettare i lavoratori è un’azione gravissima di natura anticostituzionale le cui prerogative sono garantite dagli articoli 39 e 40. Per questo motivo UilFpl e Nursind hanno intrapreso le vie legali. Direttore Dorbolò inadeguato e sistema sanitario Fvg verso il collasso. Fedriga si consola alla Settimana sociale dei cattolici in corso a Trieste dove, guarda caso il tema è: “Il dovere di governare”. Sotto l’ombra del Burlo che raggiunge le rive.