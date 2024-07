ForzaTragicaFvg Exx..Polzive!!! Il segretario degli azzurri Tajani fa l’annuncio all’assemblea dell’Ania che incenerisce le ambizioni di Savino-Parcheggino: Tosi sceglierà il Parlamento Europeo. Il suo posto alla Camera lo prende l’assicuratrice Maria Paola Boscaini.

Si è svolta ieri a Roma l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici (Ania). Oltre al capo dello Stato ha partecipato anche il Ministro degli esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani che è il coordinatore nazionale di Forza Italia. Questo particolare è da tenere in considerazione per un passaggio che il ministro ha pronunciato al termine del suo intervento durante le fasi conclusive del convegno e mentre i relatori ponevano la loro firma sulla prima pagina del volume dell’Ania, “Il settore assicurativo italiano“, che è stato presentato durante i lavori. Il “fuorionda” è stato captato da Radio Radicale: «Vi devo dare due notizie (a voi dell’Ania): una importante ed è quella che occorre individuare un commissario che possa avere competenze nell’ambito assicurativo e poi che bisogna lavorare bene al parlamento europeo. Poi una cosa che riguarda il mio partito. Vi dico che fra qualche settimana uno dei “vostri” diventerà parlamentare della Repubblica perché il mio collega Flavio Tosi è diventato Parlamentare Europeo e la signora Boscaini, che è assicuratrice, diventerà deputata al Parlamento Nazionale. Avrete un punto di riferimento in più». L’affermazione del ministro e coordinatore nazionale di Forza Italia sgombra il campo dalle ipotesi di “ripescaggio” al Parlamento Europeo dell’assessora comunale di Trieste Sandra Savino. Nel gioco degli incastri per Bruxelles, si dava per scontato il nome di Savino (3a dietro a Tajani e Tosi). Va ricordato che il vicepremier Tajani è stato capolista ed eletto in tutte le circoscrizioni, tranne le Isole. A Nord Est sono scattati 2 seggi. Un posto lo si è assicurato l’altoatesino Herbert Dorfmann e uno assegnato ad un esponente azzurro, quello che ha preso più voti dopo Tajani, Flavio Tosi (34.400). Le prime ipotesi davano per scontata la rinuncia dell’ex sindaco di Verona per lasciare il posto alla sottosegretaria e assessora comunale triestina, Sandra Savino. Secondo il coordinatore Tajani invece, Tosi avrebbe fatto la sua scelta per il l’Europarlamento e lasciato il posto da deputato all’assicuratrice Maria Paola Boscaini (ecco il fuorionda di Tajani recuperabile su Radio Radicale). Ora si attende la proclamazione degli eletti, ma per Savino, secondo il ministro, le speranze di trasferirsi a Bruxelles sono tramontate.