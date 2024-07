AzziAzziCoradazzi Exxx…Polzive!!! Come anticipato su queste pagine, la “Cooperativa Idroelettrica” fa il suo ingresso nella giunta di Forni di Sopra. Il presidente Coradazzi è il sindaco; vice il saltalfossi ex leghista Antoniutti. Interessi in conflitto paurosi. Fornesi ingannati e indignati.

Come anticipato su queste pagine, la candidatura a sindaco di Iginio Coradazzi al comune di Forni di Sopra, aveva sono uno scopo: creare un monopolio di servizi e amministrativo concentrato solo su una persona, Iginio Coradazzi. Il destino dei fornesi è legato a Iginio. Questa persona è il presidente della Cooperativa Idroelettrica che è diventato sindaco, controllore e controllato, e che ha distribuito sedie e deleghe assessorili ai suoi “amici” fidati. Tutti appartenenti alla riservatissima sfera della “Cooperativa”. Il 28 giugno scorso, giorno dell’annuncio della giunta, il diabolico disegno di Coradazzi ha preso forma. Il CDA della DRIA si evolve in esecutivo. Assessori e componenti della Giunta Comunale, per il quinquennio 2024-2029 sono stati nominati: l’ex vicesindaco, ex leghista e noto saltafossi alpino, Lorenzo Antoniutti (Lista “Forni Futura”) che sarà vicesindaco con le seguenti deleghe: manutenzione ambiente e territorio; sport; associazioni e Protezione Civile. L’amministratrice della Idroelettrica, Sabrina Antoniacomi, nominata assessora con deleghe alla sanità e servizi sociali. Patrizia Pavoni al bilancio, patrimonio, valorizzazione, cura e decoro del territorio. Il revisore dei conti Roberto Coradazzi, nominato assessore alle società partecipate e programmazione finanziaria. Una scelta questa molto “strategica”. Un pò di “Forni Futura” e di “Forni da Vivere”. Segue Patriza Pavoni delega per l’esercizio delle funzioni in materia di: Bilancio, Entrate, Patrimonio, Valorizzazione, Cura decoro del territorio. Come si può notare, più che una giunta è un “comitato d’affari” maturato all’ombra della Cooperativa elettorale Idroelettrica di Forni di Sopra. Una concentrazione di potere altissima che va a sfiorare interessi in conflitto paurosi fra esponenti di giunta, cooperativa e candidati, come Filippo Cella 21 voti, ex proprietario dell’albergo Ancora. Fornesi ingannati dalle sirene Idro. In realtà è stato solo uno specchietto per le allodole. E lungo la valle l’indignazione sale. L’unico comune in Italia dov’è concentrato solo su una persona il potere amministrativo e dei servizi. Valle infetta, Carnia malata.