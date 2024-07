LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! La nomina di Bano alla presidenza del Consorzio Industrial Park di Tolmezzo incendia il partito di Salvini in Alto Friuli. Chi l’ha proposto? Bosello ammonisce: Nella scelta dei nomi ci vuole condivisione con le segreterie e il direttivo. In ballo le indicazioni per la golosa Comunità Montana della Carnia.

Martedì sera in sede lega di Tolmezzo è stata convocata una riunione del partito di Salvini con all’ordine del giorno le ultime nomine e sistemazioni che i militanti si sono trovate calate dall’alto. Non ultimo il caso del presidente del Consorzio Industrial Park, Gabriele Bano che ha fatto infuriare sindaci e amministratori dell’Alto Friuli. Chi ha deciso il suo nome quando tutti erano d’accordo col sindaco di Tolmezzo di proporre Segio Zanirato? Per questo motivo il segretario provinciale Bosello ha riunito in conclave gli esponenti della Lega del comune di Tolmezzo, l’ex onorevole Bubisutti, il sindaco di Forni di Sotto Coradazzi, la responsabile cittadina della Lega Lorena Paschini e gli iscritti dell’area. Per Bosello bisogna cambiare registro. Le decisioni su eventuali nomine in partecipate, consorzi o in enti locali devono essere prese coinvolgendo i vertici. Nessuna decisione deve essere presa senza prima una consultazione generale delle scelte e dei nomi. In realtà in Alto Friuli la Lega è dilaniata. Amministratori e sindaci sono rimasti delusi da decisioni riguardanti il territorio calate dall’alto, senza che gli stessi fossero stati informati. In tal senso è registrata un’intensa attività sul fronte delle scelte per la presidenza della Comunità Montana della Carnia. Una delegazione della Lega ha dato il via ai negoziati presentando tre nomi diversi. Ma anche in questo caso nessuno del direttivo è stato messo al corrente. Gli amministratori sul piede di guerra. Petardi e saette.