NotteBianca Exxx…Polzive!!! Per l’attesissima notte dei saldi, il comune cogliona i commercianti: La cena “Di Punto in Bianco” di Udine si terrà in piazza Primo Maggio. Saranno occupati tutti i parcheggi. Commercianti alla disperazione: “Pensavamo fosse la serata degli esercenti non delle cene”.

Ormai tra comune di Udine e commercianti è scontro aperto e non ci sono prospettive ottimistiche per far rientrare la disputa. Un disordine determinato dall’emergenza sicurezza cui le attività commerciali sono state colpite da ordinanze troppo severe e ora da una “svista” clamorosa che fa rialzare il livello dello scontro. Domani sera, in concomitanza con l’apertura dei saldi estivi, il comune di Udine ha organizzato alcuni eventi. Il concerto del risveglio e, in serata, la cena. Ritorna la manifestazione “Di Punto in Bianco”. Un ritrovo modaiolo-gastronomico sul modello “flash mob” che tanto successo ha riscosso in passato. Qual’è il luogo che il comune ha suggerito agli organizzatori (Emporio ADV) per richiamare a cena centinaia e centinaia di persone e occupare tutti i posti auto? La piazza più grande. Quella col più alto numero di stalli a raso: Piazza Primo Maggio. I commercianti sono infuriati. Possibile che la notte dei saldi il comune sequestri decine di parcheggi per destinarli a una cena all’aperto? E’ la festa dei saldi non delle cene!