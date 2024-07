FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Ai BenitoRemix friulani la Lega fa girare i Meloni. Centrodestra fulminato. Segretissimo vertice giovedì sera ai Rizzi di Udine. Inaccettabile la scelta della trombata leghista Erica Furlani all’Interporto di Cervignano. I Vertici: Alle elezioni della Comunità Montana della Carnia la Lega non toccherà palla.

Sull’appetitoso tavolo delle nomine delle partecipate Fvg, fra Lega e Fratelli d’Italia si vedono scintille alte come ferodi torturati dai pedali. L‘onta subita da Fratelli d’Italia con la trombata Erika Furlani finita a Cervignano (Interporto) è inaccettabile. I vertici di Fratelli d’Italia Fvg sono convinti che la scelta di “piazzare” nella bassa colei che è uscita con le ossa rotte dalla competizione delle comunali di Campoformido (battuta da Massimiliano Petri), sia un “messaggio” politico della Lega ai Benito Remix molto significativo. E la reazione di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. A breve inizieranno le grandi manovre per l’elezione del presidente della Comunità Montana della Carnia e i Benito Remix hanno già pronto un nome su cui puntare. La Lega mette becco a Cervignano? A Tolmezzo non toccherà palla. Riguardo al segretissimo vertice di giovedì sera ai Rizzi, periferia di Udine, i convocati hanno iniziato a delineare il percorso che porterà i meloniani al primo congresso che dovrà eleggere il segretario cittadino e completare il direttivo provinciale. I presenti, Govetto, Bertossi, Di Vico, Deganutti, Pelizzo, Olivotto, Vidoni, Soramel, Croatto e Vesnaver, hanno presentato i primi nomi. Che sono top secret. Anche se a molti non è sfuggito l’attivismo di Soramel, premessa di una sua probabile candidatura. Entro l’autunno le elezioni.