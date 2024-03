UdineKiller Exxx…Polzive!!! Chi lavora in città rischia la vita. Un citrullo col monopattino ha investito una commessa sotto i portici di piazza San Giacomo. Andava a tutta velocità: frattura del femore. Il pirata straniero si è dato alla fuga. I Benito Remix interrogano sindaco e giunta. Città baldoria.

L’episodio si è verificato mercoledì sera sotto i portici di piazza San Giacomo lato est nei pressi dell’intersezione con via Mercerie. Una commessa che stava servendo i clienti ai tavoli è stata travolta da un ragazzo straniero che passava a tutta manetta con un monopattino elettrico, nello stretto transito dei portici. La malcapitata è stata colpita violentemente tanto da procurarle la frattura del femore. Ieri è stata operata. Il pirata è scappato ma ci sono delle immagini raccolte dalle telecamere. Chi paga? visto che il monopattino è sprovvisto di assicurazione? la questione ha destato molta preoccupazione fra i titolari delle attività del centro storico che sono impauriti dall’arroganza di questi stranieri e dalla loro disinvoltura con cui compiono le scorribande. Sono impuniti. Per questo motivo, il consigliere comunaler di Fratelli d’Italia Gianni Croatto ha presentato un’interrogazione alla presidente del consiglio e un interpello a sindaco e giunta in cui osserva: «Recentemente, mercoledi 13 alle ore 21, è avvenuto un incidente sotto i portici nella zona pedonale in piazza San Giacomo, che ha provocato gravi conseguenze. Una dipendente del bar locale ha subito la frattura del femore, a causa di un incidente con un monopattino elettrico. Questo incidente -. ricorda Croatto – potrebbe essere stato ancora più tragico se, per esempio, dal bar fosse uscito un bambino al momento del passaggio del monopattino. Il pensiero mi turba profondamente e sottolinea l’importanza di affrontare seriamente la questione della sicurezza dei pedoni. Ricordo che ho più volte invitato l’amministrazione comunale a implementare misure per tutelare i pedoni, e questo incidente dimostra che tali misure sono più che mai necessarie. È fondamentale che prendiate provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare nelle aree ad alta frequentazione, come i portici, della nostra zona pedonale. Interpello il Sindaco la Giunta per sapere se venga presa in considerazione l’adozione di regolamenti più severi per l’uso di monopattini elettrici e biciclette nelle zone pedonali, o che vengano implementate altre misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro. La sicurezza dei pedoni deve essere una priorità per la nostra comunità e il rispetto del codice della strada». Gianni Croatto, consigliere di FDI.