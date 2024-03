MuggiaUggia Exxx…Polzive!!! Scoppia una violenta lite fra un gruppo di ragazzi ieri sera vicino al Despar. La Polizia indaga. Le versioni non coincidono. Nomi di livello.

Forse un complimento a una ragazza o vecchie ruggini fra alcuni giovani della zona. Resta il fatto che qualcosa non torna sulla vicenda accaduta ieri sera a Muggia nel vicoletto dove si trova un supermercato. Come scrive “Il Piccolo”, «la Polizia di Stato sta indagando su una presunta aggressione. Due diciottenni hanno riferito agli agenti del Commissariato locale e ai sanitari del 118, di essere stati picchiati a bastonate da due individui “incappucciati” dopo aver trascorso una serata tra amici “a fare baldoria”, così dalle loro testimonianze. Uno dei due ragazzi – che come accertato era alterato da sostanza stupefacente – aveva una frattura alla tibia e al perone ed è stato operato in ospedale. L’altro giovane, che riportava alcune contusioni, ha però fornito un’altra versione dei fatti, sostenendo che entrambi erano caduti dal tetto del vicino supermercato della Despar, in via San Giovanni, dove sarebbe avvenuto il fatto. Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato di Muggia, che stanno acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere». A Trieste, la notizia dell’episodio, è rimbalzata, stranamente, da un rione all’altro.