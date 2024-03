NimisFinis Exxx…Polzive!!! Harakiri olimpico del Centrodestra friulano in collina: scintille fra leghisti, centristi e benitoremix: 9 consiglieri su 13 firmano una mozione di sfiducia contro il sindaco Bertolla. Dopo soli due anni giù il sipario. Al voto nel 2025.

I consiglieri Gloria Bressani, Mariacristina Del Fabbro, Ivana Di Betta, Stefano Doraconti, Beatrice Follador, Fabrizio Mattiuzza, Davide Michelizza, Raul Guillermo Migueletto e Serena Vizzutti, hanno firmato una mozione di sfiducia contro il sindaco Bertolla. Sono 9 su 13 (compreso il sindaco) che chiedono la convocazione di un consiglio comunale per discutere e deliberare il documento. In caso di votazione, com’è probabile, a favore della mozione, il consiglio comunale verrà sciolto e la Regione sarà costretta a nominare un commissario. Non c’è tempo per rinnovare l’amministrazione entro giugno. Si andrà al 2025. Il documento è stato depositato in comune giovedì. Giorgio Bertolla era stato eletto sindaco due anni fa. A sostenerlo due liste molto eterogenee in cui c’era di tutto e di più, dai Benito Remix, alla Lega (vedi foto) fino alle spurie centriste. Lunedì scorso sono state formalizzate le dimissioni di due assessori: Doraconti e Fabbro. All’inizio dell’anno cinque consiglieri di maggioranza, Di Betta, Doraconti (assessore), Del Fabbro (assessore), Migueletto e Michelizza, avevano costituito un gruppo consiliare autonomo, con l’intento dichiarato di stimolarne le azioni, le progettualità, l’informazione e la comunicazione all’interno della stessa. Non è successo niente. Anzi, situazione peggioranta per via dell’indurimento fra esponenti dello stesso partito, in questo caso Fratelli d’Italia dove un assessore, Doraconti, ha sottoscritto il documento contro un iscritto al suo stesso partito: Matteo Cuffolo, l’accentratore dell’attività amministrativa in questo biennio. Per i firmatari, il sindaco ha dimostrato una “manifesta incapacità nell’organizzare e nell’avere una minima visione strategica nel breve e medio periodo”. Bertolla era stato eletto nel 2022. Si chiude il suo mandato con tre anni di anticipo. Clamoroso autogol del centrodestra. Anche con un monocolore riesce ad autoeliminarsi.