DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix di Udine inchiodano sindaco e assessore portinaio: Abbiamo salvato la città dal degrado. L’ufficio immigrazione si faccia al Partidor.

Sventato il pericolo di trasferire l’ufficio immigrazione da viale Venezia a viale Ungheria, Fratelli d’Italia accusa sindaco e assessore di meriti non loro nel trovare le soluzioni alle emergenze della città e rilancia l’idea di portare al Partidor l’ufficio immigrazione. Osservano Vidoni e Pittioni: «Contrariamente a quanto affermato dal Sindaco Alberto Felice De Toni, questa scelta non è il frutto di un percorso condiviso, ma piuttosto di un’azione e di una battaglia portate avanti con tenacia da Fratelli d’Italia e dall’opposizione di centrodestra. Ormai conosciamo bene il Sindaco De Toni, che cerca sempre di attribuirsi meriti non suoi, nascondendo il fatto che la sua amministrazione, con in testa l’Assessore Gasparin, era pronta a dare il via libera allo spostamento dell’Ufficio Immigrazione presso l’ex mensa della Casa dello Studente di Viale Ungheria, situazione che avrebbe causato numerosi disagi e problematiche ai cittadini di Udine. La nostra ferma opposizione, unita all’ascolto di numerosi cittadini preoccupati, ha invece scongiurato tale decisione. Come sembra essere emerso in queste ultime ore, per quanto riguarda la futura collocazione dell’Ufficio Immigrazione, ringraziando la Questura e la Prefettura per la pronta disponibilità e collaborazione, accogliamo con favore la possibilità di situarlo nell’area del Partidor, una scelta che riteniamo opportuna e pienamente rispettosa del contesto urbano e sociale di Udine. Questa opzione, in attesa della realizzazione della nuova Cittadella della Sicurezza presso l’ex Caserma Cavarzerani e che prevede la collocazione in un’area distante dalle abitazioni, è in linea con la nostra visione di garantire la piena sicurezza a tutti i cittadini di Udine».