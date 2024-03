LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Frocielesbiche annunciano: facciamo come cazzo ci pare. Il 31 agosto il PrideFvg si terrà a Lignano. Sindaco e assessori non sanno nulla. Verrà presentata la prima “Furlan Queer Agenda”

Il consigliere comunale con delega al turismo Massimo Brini, cade dalle nuvole: «Noi non sappiamo nulla. Il sindaco non è stato informato e solo grazie a una telefonata che mi è giunta mezz’ora fa da una redazione ho saputo che a Pordenone hanno detto che il “PrideFvg” quest’anno si terrà a Lignano. E se avessi la data già impegnata con un’altra manifestazione? come posso distribuire le forze dell’ordine? E’ un modo ineducato di organizzare eventi che necessitano della collaborazione dell’amministrazione comunale e degli amministratori. Il sindaco – liquida Brini – non sa nulla». Anche l’assessore allo sport Iermano, raggiunto da leopost, è colto di sorpresa: «Non so nulla, me lo dici tu adesso. Abbiamo fatto giunta stamattina e nessuno ha parlato di FvgPride. Dico, ma sei sicuro? a Lignano?». La notizia che il FvgPride si terrà in riva all’Adriatico è stata confermata dalla presidente del sodalizio friulano Alice Chiaruttini: «Il 31 agosto inonderemo le strade di Lignano celebrando le nostre esistenze e rivendicando il nostro diritto a vivere in assenza di discriminazioni istituzionali e sociali. Invitiamo tutte le persone e le realtà associative o collettive del nostro territorio a scendere al nostro fianco nonché ad aderire contattandoci attraverso i nostri canali». Facciamo come cazzo ci pare.