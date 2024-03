CirianiVulcani Exxx..Polzive!!! Vandali in azione contro Fratelli d’Italia e il sindaco di Pordenone. Scritte con vernicie rossa, Rossa! sul muro di una casa e sulle barriere fonoassorbenti. Sale la tensione sulle europee. La replica: “La prossima volta usate vernice ecologica”

Sale la tensione sulla campagna elettorale e quella in difesa dei tigli. A Pordenone (zona fiera), il giorno dopo la presentazione della candidatura del sindaco Ciriani alle europee, sono apparse scritte di preoccupante violenza contro Fratelli d’Italia e il sindaco in zona via San Quirino, Ruggiuzzole e dietro il comune. Inequivocabile la matrice su cui indaga la Digos. I gesti sono stati condannati dagli esponenti politici dei vari partiti. Emanuele Loperfido di Fratelli d’Italia afferma: «C’è chi ci mette la faccia, ogni giorno, e chi si nasconde vilmente dietro a scritte becere per manifestare tutto il proprio odio. Bene, cari frustrati odiatori non ci fate assoluta paura. Evidentemente non conoscete la nostra storia, fatta anche di grandi lotte, ma sempre con civiltà e rispetto dell’avversario. Le minacce non sono di casa nè nel nostro partito nè tantomeno nel nostro territorio. Non è questa Pordenone!». Il segretario provinciale del Pd Fausto Tomasello ribadisce: «Condanniamo con fermezza le scritte offensive contro il sindaco Alessandro Ciriani apparse sui muri cittadini. Atti come questi non sono ammissibili e nulla hanno a che fare con la sana dialettica». Il diretto interessato la prende con filosofia “venexiana” usando il dialetto veneto: «Fioi, do robe: magari la prossima volta usar vernice ecologica e mandar na lettera: manco fadiga e manco danni». Il capogruppo del Pd in regione Moretti: «Una vergogna!».