UdineHorror Exxx…Polzive!!! Fontanini acquista 10 alberelli per nascondere l’orrore del suo Babbo Natale. In arrivo altri due abeti dalla Valcanale: 15mila euri per sistemazione-rimozione.

Il palazzo non mente e le voci che circolano sono infallibili. La scelta di piazzare un Babbo Natale ridotto a pupazzo deformato in piazza Libertà, è stata di Patrizia Paoletig (stasera dirigeva le fasi pre-consiliari), badante del sindaco-sarcofago. E’ le che ha influenzato l’assessore ai grandi eventi Franz e che ora, per nascondere la schifezza, assessore e sindaco sono corsi ai ripari e stati costretti ad acquistare 10 abeti natalizi per creare un piccolo “boschetto coreografico” con la funzione di nascondere il pupazzo sistemato al centro della piazza, quello che ha indignato mezzo Friuli. Considerato che l’allestimento e i relativi sostegni saranno impiegati per un periodo che va dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, la spesa complessiva in via prudenziale è di circa 5.136 €. Esteticamente peggio del sarcofago. Tuttavia, per rimediare alla devastazione dell’armonia veneziana cui i periferici si sono impegnati a compiere in questi anni, i Sindaci del Comune di Tarvisio e del Comune di Pontebba, hanno donato alla città di Udine due abeti da collocare in centro città. Donati e che bisogna sistemare. Per questo motivo si é reso necessario utilizzare un particolare autoarticolato della lunghezza consona al trasporto degli abeti. Uno dei due abeti è già stato collocato, su apposita base, in piazzetta del Lionello quale punto di particolare significato, mentre l’altro, finirà in piazza Duomo. Per il trasporto, il posizionamento dell’albero, delle zavorre e del noleggio, la spesa complessiva è di euro 7.442,00. Poi la stessa cifra sarà impegnata per la rimozione dei due alberi. Totale 15mila euri. Inoltre serve un altro millino per abbellire e coprire il pozzetto di innesto della base dell’albero che sarà piazzato in piazza Duomo: è previsa la creazione di una piccola aiuola in tufo e ghiaia tonda.