UdineGoriziaFiere Exxx…Polzive!!! Rinnovata l’inaugurazione della Fiera-Bidone: 5 bilanci in rosso. Per salvarsi sono stati costretti a diventare centro vaccinale.

Dal 2016 la società per azioni UdineGorizia Fiere presenta bilanci in rosso. Eppure ad ogni inaugurazione i piazzisti distribuiscono promesse lunari e ripartenze stellari. Nessuno gli crede. L’azionista di maggioranza (CCIAA Udine Pordenone 49%), nella persona del presidente Da Pozzo, non sa più cosa raccontare agli espositori: 5 bilanci in rosso, passivi annuali da urlo che sfiorano gli 800mila euri. A chi serve questo bidone? Quest’anno, per tenere in piedi la baracca, si sono inventati un centro vaccinale dal costo finale di oltre 350mila euri che la regione ha pagato cash. Il Covid come áncora di salvezza per i fallimenti della Spa.

Ieri è stata inaugurata la 68esima edizione della Casa Moderna un appuntamento che resta in piedi grazie alle iniezioni di danaro pubblico che la voragine friulana ingoia come una balena. Di fusioni non se parla ed è lo stesso amministratore unico Gomiero a ribadire: “In Friuli Venezia Giulia, sul fronte fieristico, siamo troppo piccoli anche se ci mettiamo insieme tutti e tre (Udine-Pordenone-Trieste NdR). Con i colleghi di Pordenone e Trieste ci sentiamo di continuo, ma per ora non c’è un mandato all’integrazione. O quantomeno non c’è un tentativo di fusione nemmeno tra Udine e Pordenone“. Game Over.