PalmanovaTossica Exxx…Polzive!!! La maggioranza uscente contro la salute dei residenti: Installata una pericolosissima antenna di Telefonia nel cuore della città. I nomi dei consiglieri che hanno deliberato il piano.

Chi ha deliberato e fatto approvare il Regolamento Comunale per la telefonia mobile a Palmanova? Ecco i nomi che nel febbraio del 2016 hanno votato a favore del documento e contro la salute dei cittadini: Francesco Martines, Adriana Danielis, Massimo Agnese, Luca Piani, Giuseppe Tellini, Renato Dotteschini, Simonetta Comand, Matteo Tudech. Grazie a questo regolamento, votato dalla maggioranza uscente, le onde elettromagnetiche di incerto livello di gravità, inonderanno il cuore della Fortezza.

I lavori sono iniziati mercoledì scorso, e, dopo due giorni, è spuntata un’antenna di telefonia mobile nel pieno centro di Palmanova: Contrada Cappello intersezione con via Giustinian. La maggioranza uscente, pur attenta, a parole, alle questioni sanitarie, ignora la pericolosità dell’emissione delle onde elettromagnetiche derivata dai nuovi impianti di telefonia, e autorizza ad impiantare in pieno centro un’antenna. Un pericolo che in altre città è già stato sventato con la revisione di tutti i piani di installazione di nuove antenne. A Palmanova no. In pieno centro e in mezzo alle case, da ieri è spuntata questa antenna. Veleni e grado di tossicità altissimi come dimostrano recenti studi scientifici, salute a rischio per donne e bambini. La maggioranza uscente fa spallucce e fa finta di non sapere nulla. A Udine, per esempio, l’assessore Barillari, che fa il primario, ha documentato la questione della tossicità delle onde in un recente consiglio comunale. Palmanova tossica, nelle mani di irresponsabili che barattano la salute ei cittadini per tornaconti elettorali.