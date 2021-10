Come cambierà il quadro della politica regionale dopo il voto di oggi? Trieste e Pordenone teste di serie per capire la propulsione di Fratelli d’Italia rispetto alla Lega. I vertici del Carroccio regionale hanno incaricato un’agenzia specializzate per capire l’indice di gradimento di Anna Cisint. Per quale motivo?

Domenica 10 ottobre dalle ore 10 a Torsa di Pocenia si terrà la tradizionale Festa Tricolore. Dibattito aperto al pubblico sull’analisi del voto di oggi. Tutti sono invitati.