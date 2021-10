CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! De Sabbata nuovo sindaco di Majano. Percentuali: Pordenone 45% Palmanova 47% Cordenons 41% Grado 44% Latisana 41% Majano 28% Muggia 39% San Vito 47% Tarcento 37% Trieste 34%

Affluenza alle ore 23 di ieri sera. In linea con le votazioni tarate su due giorni. A Majano la percentuale più bassa che offre due chiavi di lettura molto interessanti. Con un’affluenza che non supererà il 50 per cento, il centro destra ha perso l’occasione dell’ipotesi commissariale se non avesse candidato la lista di Bortolotti sindaco. E invece, con una previsione di votanti che non supererà il 40 per cento, Elisa Giulia De Sabbata sarà incoronata nuova sindaca del comune collinare. Bortolotti all’opposizione. Ottimo il dato di San Vito al Tagliamento con una percentuale che sfiora il 48 per cento a testimonianza che c’è una notevole attenzione verso il caso Kronospan.