ColbrelliElettorali Exxx…Polzive!!! Il CentroDestra diserta le urne. Balla Trieste. Commissario a Sauris, Resiutta e Dogna. A rischio Moimacco e Ronchis. A Majano De Sabbata travolge Bortolotti. Bertiolo, Paularo e San Pier in controtendenza.

Preoccupa il dato di Trieste, 11 punti in meno di Pordenone. Ai piani alti dell’entourage di Francesco Russo si ragiona ormai sulla certezza del ballottaggio. A quel punto tutto più accadere.

Comuni a rischio commissario: Dogna, unico candidato Simone Peruzzi, fermo al 29%. Resiutta: Francesco Nesich 25%. Moimacco: Enrico Basaldella 39%. Ronchis di Latisana: Manfredi Michelutto fermo al 37%. Sauris: Ermes Petris al 25%. C’è tempo fino alle 15 di oggi.

Il centrodestra totalmente imbambolato dalla Parigi-Roubaix e dalle prodezze di Colbrelli. Talmente imbambolato da scordarsi di andare a votare, almeno nei centri strategici. A parte alcuni comuni: Bertiolo, dove gli aspiranti sono due candidati del centrodestra: l’uscente Viscardis e Mario Virgili. Nel comune del Medio Friuli l’affluenza è stata del 49%. A Paularo i tre candidati, Clama, Di Gleria e Plozner sono riusciti a trascinare al voto oltre il 52% degli elettori. Analoga situazione a San Pier d’Isonzo, uno dei comuni con la percentuale più alta, 53%, grazie alle candidature di livello di Gherghetta, Bignolin e dell’uscente Zandomeni. Ma sono un’eccezione giacchè le spie rosse sull’arcipelago elettorale friulano si accendono a Majano, dove il centrodestra non è stato in grado di gestire le operazioni pre elettorali, e la percentuale ieri sera era di uno striminzito 28%, seguono Resiutta e Sauris fermi al 25%. Pericolosamente bassa, per il centrodestra, l’affluenza a San Giorgio di Nogaro: 38% per cento. Se si considera che due candidati su tre sono di centrodestra, Vocchini e Sartori, il corrispettivo non é confortante. Preoccupa il dato di Trieste che non riesce ad andare oltre a un debolissimo 34%, 11 punti in meno di Pordenone.