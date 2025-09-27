UdineGattoDiMarmo Exxx…Polzive!!! Non si ferma il declino del capoluogo friulano. Per il salto di qualità si confida nello Zump-Pa-Pa-Zum dei tamburi della banda degli alpini in esibizione questa sera. A Palmanova grande successo del “Festival” di dialoghi al Teatro Modena. Premiato il giornalista Riccardo Iacona.

Festival

E’ ormai diventato un appuntamento di alto livello culturale e lo dimostra la presenza degli ospiti e del pubblico che segue con interesse la rassegna. Si chiama “Festival della città ideale”. La città ideale è Palmanova che si distingue per le numerose iniziative culturali che tambureggiano fra porte, contrade, bastioni e baluardi. La rassegna si svolge il fine settimana di settembre e si celebra al teatro G.Modena. Anche quest’anno un successo. Tanto per fare un esempio, il cartellone degli ospiti prevedeva grandi nomi. Come replicare? Con la (gloriosa sia ben chiaro….) banda degli alpini. Gli ospiti che si sono alternati sul palco: Ezio Mauro, Luca Mercalli, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Stefano Mancuso Armando Spataro. Il premio alla carriera 2025 è stato assegnato quest’anno a Riccardo Iacona (Presa diretta), che, domenica pomeriggio è stato intervistato dal direttore del MV, Paolo Mosanghini. Si parla spesso di Udine costretta a confrontarsi con Gorizia, Pordenone e Trieste. Da oggi deve misurarsi anche con la più sbarazzina Palmanova. E non riesce a scrollarsi di dosso il timbro di città che si muove come un “gatto di marmo”. Nomignolo brutale attribuito alla capitale del Friuli dall’assessore Gibelli.