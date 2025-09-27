StadioVuotoStadioStrafoto Exxx…Polzive!!! Il capogruppo di Fratelli d’Italia fa saltare la rete ai “flotilla”: “Sarò con orgoglio allo stadio. Questa è l’ennesima attività provocatoria. Il garante farebbe bene a far vedere la partita ai detenuti”.

Ieri è stata presentata l’’iniziativa difficile ma coraggiosa che chiede di disertare lo stadio di Udine dove, martedì 14 ottobre, se non sarà cancellata dalla UEFA come voluto dal Qatar, si svolgerà la partita Italia Israele. È l’idea del comitato “Stadio vuoto” che ha tra i promotori il garante dei detenuti di Udine Andrea Sandra. In alternativa alla partita, il comitato lancia l’idea di organizzare un concerto pubblico che dovrebbe aver luogo lo stesso giorno dell’incontro calcistico, alla fine del corteo che seguirà una manifestazione già fissata in segno solidarietà verso il popolo palestinese. Le reazioni non si sono fatte attendere: «Sarò con orgoglio allo stadio» afferma Luca Vidoni capogruppo di Fratelli d’Italia in comune. Che rimarca: «Cosa c’entra il garante dei detenuti con la partita? sarebbe più opportuno che si adoperasse perché i detenuti possano vedere la partita in carcere. Sarebbe molto più educativo visti i valori che lo sport trasmette».