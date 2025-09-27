RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! Il Friuli sta in buona salute. Siamo in cima all’Europa per nuove tecnologie diagnostiche di ultima generazione e per “percentuale di case di comunità attivate”. La conferma di AGENAS. Sulla privatizzazione i servizi sono garantiti ma il sistema ha bisogno di formule innovative.

Con una lunga intervista al Messaggero Veneto di oggi l’assessore Riccardi traccia la linea di partenza per migliorare ulteriormente i servizi della sanità del Friuli VG. Sostenuto dal recente report di Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi per la salute), Fedriga ne ha ben donde di rilevare che “Il Friuli è miglior regione d’Italia per percentuale di case di comunità attive”. Un credito monumentale per il presidente uscente in attesa del parere della Consulta (riguardo al suo terzo mandato). L’assessorato alla sanità è il più complicato di una regione e Riccardi ha dimostrato di condurre con perizia e competenza il compito. La squadra uscente del leghista ha dimostrato grande esperienza e il monumentale credito sulla sanità gli permette di pedalare verso grandi obiettivi europei in campo sanitario. I nostri ospedali sono dotati di apparecchiature di ultima generazione, come Tac, risonanze magnetiche, acceleratori lineari, angiografi, ecotomografi, sistemi radiologici fissi e mammografi. L’investimento complessivo previsto dal al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è di 1,2 miliardi. Ma Riccardi tiene il punto anche sul pericolo della paventata privatizzazione: “Da quando governiamo la regione – conferma l’azzurro – abbiamo incrementato in maniera esponenziale le risorse destinate alla sanità, compresa una dotazione di circa 40milioni di euro per la premialità. Riguardo l’esternalizzazione di alcuni servizi negli ospedali di Spilimbergo e Latisana, occorre valutare attentamente l’interesse pubblico. Ma è innegabile che il sistema abbia bisogno di formule innovative. Con due obiettivi fermi: “Governare il sistema e migliorare il servizio al cittadino”. Senza costi aggiuntivi. Bisogna ricordare che quando si parla di privato accreditato si cita un servizio pubblico che viene garantito al cittadino nella stessa misura in cui viene assicurato dalla struttura pubblica”. Infine la regione ha in programma lo sviluppo di 32 Case della Comunità. Entro la fine del 2025 è prevista l’apertura formale di 6 nuove strutture, ma già oggi cure primarie, assistenza domiciliare, specialistica ambulatoriale e attività infermieristiche, risultano operativi in gran parte della rete territoriale; oltre l’80% delle strutture programmate come Case della Comunità ha già attivato almeno un servizio, garantendo risposte concrete e prossimità ai cittadini».