UdineDegradaoUdineIslamao Exxx…Polzive!!! La città non si ferma. Dove sono gli sceriffi del centrodestra? Molto partecipata l’assemblea di ieri sera contro il degrado di viale Ungheria. La Lega onora le battaglie sulla Sicurezza. Pitturata la flottiglia del terzomondismo ZTL di Fiore e del presidente Marin (TfA). Proposte le “camminate nei quartieri”.

Highlights
E’ ancora in corso l’assemblea del neocomitato sulla sicurezza di viale Ungheria che si é riunito stasera in via Bertaldia angolo viale Ungheria. La Lega era presente coi responsabili Bernetti, relazioni esterne Agostinelli e l’ex assessore cultura Marioni. Fra i consiglieri a spiegare il terzomondismo si è presentata la consigliera Fiore, cacciata dai presenti per via delle solforose litanie sul terzomondismo. Cecchini, Sandro, Silvano e altri artigiani-organizzatori della zona stanno lavorando su proposte da sviluppare al parco. Trovarsi a gruppo e organizzare delle “camminate”. La situazione nell’area e’ esplosiva. Già descritta nelle settimane scorse e riportata oggi dagli esponenti della Lega, Dreosto e Cisint. 

