LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Chi salva la città dall’invasione dei beduini? Sindaco e giunta spensierati. Udinesi assenti. Dreosto e Cisint dalla parte dei cittadini presentano il vademecum per constrastare l’insediamento di moschee abusive. L’europarlamentare invia al commissario per le migrazioni Brunner una segnalazione sui casi Udine e Trieste.

Il caso era stato sollevato tempo fa dai residenti di viale Ungheria e di via Bertaldia. Udine. Ma nessuno degli amministratori ha dato retta all’emergenza. Dreosto e Cisint sono invece costretti a svolgere il ruolo di supplenti del sindaco e degli amministratori. (E’ critica politica concessa? Signor censore?). La situazione è la seguente: Edifici sfitti ed ex negozi vengono occupati abusivamente dai musulmani. Alcuni pregano altri usano gli spazi per dormire. Non c’è alcuna autorizzazione. Le segnalazioni sono arrivate all’europarlamentare Anna Cisint che ha convocato oggi una conferenza stampa per illustrare le iniziative per arginare il fenomeno e avviare azioni puntuali in tema di radicalizzazione e immigrazione, dalle moschee abusive alla Rotta Balcanica e ai minori stranieri.

Presentato alla stampa il vademecum per gli amministratori locali sul contrasto alle moschee irregolari, che tramite i canali del partito verrà diffuso in tutta Italia a partire dal Triveneto e le proposte normative consegnate al Ministro Piantedosi in materia di moschee irregolari e sovvenzioni. Occasione utile anche per raccontare dell’attenzione sul tema rotta Balcanica e minori stranieri che l’on. Cisint sta ponendo in Europa. L’eurodeputata della Lega, infatti ha inviato in queste ore una lettera al Commissario per le Migrazioni Brunner citando le emergenze di Trieste e Udine. L’on. Anna Maria Cisint afferma: “Da Caltanissetta a Bolzano mi stanno arrivando segnalazioni da tutta Italia sulla presenza di moschee abusive: ex negozi, garage, scantinati trasformati in luoghi di culto senza alcuna autorizzazione, proprio dopo che pochi giorni fa ho lanciato una campagna nazionale per raccogliere le denunce dei cittadini e comporre una mappatura. E oggi, forte della mia esperienza da sindaco, presento un vademecum la cui richiesta mi è pervenuta da molti amministratori locali: istruzioni tecniche per chiudere una moschea irregolare legittimamente. Ora i sindaci hanno strumenti concreti per ripristinare la legalità in quei luoghi che spesso sono focolai di fondamentalismo e di predicazione dell’odio verso l’Occidente.

A questo si affiancano le nostre proposte di legge, già consegnate in settimana al ministro Piantedosi, contro i centri islamici che si nascondono dietro false associazioni culturali o sportive, sui loro finanziamenti opachi e sull’assenza troppo spesso di un responsabile legale. Chiediamo poi di imporre che ogni finanziamento dall’estero sia ammesso solo dopo un controllo ministeriale. Ad oggi moschee abusive pullulano, infatti, grazia a sovvenzioni provenienti da Paesi e organizzazioni vicine ai Fratelli Musulmani, che portano con loro la volontà di sovvertire il nostro sistema democratico per imporre la Sharia.

Ma contrastare l’islamizzazione significa anche intervenire sui canali d’ingresso. Per la manodopera è ora di guardare a segmenti di immigrazione di cultura cristiana: oggi si formano vere e proprie “città islamiche nelle città”, ghetti nelle scuole, mentre esiste una manodopera straniera che condivide la nostra storia e le nostre radici ed è disponibile a lavorare da noi e su quella bisogna puntare.

Sul fronte dei flussi migratori clandestini ho scritto al commissario europeo per le Migrazioni, Brunner, denunciando l’emergenza della rotta balcanica e l’impatto su città come Trieste. Ho chiesto di concludere al più presto l’accordo tra Frontex e Bosnia-Erzegovina per blindare il confine esterno dell’Unione e di modificare il Patto europeo su migrazione e asilo – approvato dal precedente Parlamento nonostante il voto contrario della Lega – che non prevede strumenti adeguati ad accertare l’età dei minori stranieri, come i test ossei, spesso portatori di violenza e degrado nelle nostre città.” Dichiarazioni Sen. Dreosto (Segretario regionale Lega) “Parte dalla Lega FVG una grande battaglia di giustizia, legalità ed equità sociale. Portiamo avanti l’esperienza importante e di successo avviata da Cisint, che sta facendo rispettare la legge a tutti, anche agli stranieri. Un’immigrazione fuori controllo – e mi riferisco in particolare all’islam integralista – rischia di mettere in discussione i nostri valori e di introdurre nel Paese pericoli concreti, come dimostrano i recenti arresti di sospetti terroristi anche nella nostra regione. Vogliamo colmare, attraverso l’attività parlamentare, le lacune normative sul velo integrale e moschee irregolari fornendo agli amministratori locali anche un vademecum operativo.”