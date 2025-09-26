RobertiSuiConcerti Exxx…Polzive!!! L’assessore apre la corsa alla mangiatoia friulana: C’è ancora gloria. Elezioni provinciali, si vota nel 2027. Attesa per la Consulta sul terzo mandato a Fedriga per le regionali. Le “pesature” dei partiti dell’Alleanza sulla ripartizione. Le mani della Lega su provinciali e regionali.

L’assessore agli enti locali Roberti ha tracciato ieri sera a Ring su TV12 il percorso che porterà i friulani a votare per le rinate province: Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Incalzato dal conduttore Avarino, Roberti, dopo aver spiegato le criticità dei comuni rispetto ai fondi per mantenere i minori non accompagnati ha documentato: “Dalle informazioni che ho, tra gennaio e marzo, verranno superate le due letture tra camera e senato. A quel punto – osserva Roberti – il nostro statuto viene cambiato e da quel momento in poi, possiamo intervenire con le nostre leggi ordinarie per trasformare l’ordinamento degli enti intermedi. La previsione della data – ricorda Roberti – è fissata al 2027 con una tornata amministrativa già importante (si vota anche a Trieste ndr) in cui sono coinvolti altri comuni. Va da sé che le scadenze elettorali del 2027 stanno già arroventando il clima all’interno dell’alleanza. In attesa del pronunciamento della Consulta rispetto al “LodoFugatti” nella provincia di Trento sul terzo mandato per i presidenti delle regioni (o province) a statuto speciale e l’opposizione del governo Meloni contro Fedriga, i partiti si stanno posizionando in vista delle scadenze. Se il Veneto va alla Lega, Fratelli d’Italia non rinuncia alla candidatura del Fvg. Normale. E quali sarebbero le compensazioni rispetto all’alleanza? Provincia di Udine? Provincia di Pordenone? (la provincia del segretario Dreosto) comune di Trieste? comune di Udine…? cui la Lega, dopo Fontanini spera di riprendere il controllo? Poi c’è Forza Italia che alle provinciali si è sempre distinta. I sondaggi danno il partito di Berlusconi alla pari della Lega. E le elezioni degli enti intermedi, con un sistema elettorale suddivisio in piccoli collegi (30) ha sempre premiato gli azzurri. Un candidato presidente azzurro rafforzerebbe l’Alleanza di quel valore in più determinato dalla componente moderata che si ispira al ministro degli esteri.