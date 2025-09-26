MarelliCheSbarelli Exxx…Polzive!!! Il consigliere Mentil: Preoccupazione per lo stabilimento di Tolmezzo: Chiesta la cassa integrazione ordinaria. La giunta regionale si impegni per garantire le tutele ai lavoratori e salvare lo stabilimento.

“Il susseguirsi di notizie negative sull’Automotive Lighting deve necessariamente far alzare il livello di guardia alle istituzioni: chiediamo il massimo impegno, da parte della Giunta regionale, per garantire ai lavoratori una tutela e per evitare di perdere uno dei maggiori stabilimenti della Carnia”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimo Mentil (Pd), esprimendo preoccupazione per la notizia della richiesta di cassa integrazione ordinaria, per il periodo dal 22 settembre al 31 ottobre, comunicata dalla direzione di Marelli Automotive Lighting per lo stabilimento di Tolmezzo. “Dalle preoccupazioni di un anno fa per una prima cassa integrazione alla crisi dura con l’avvio della procedura fallimentare di giugno, ora – aggiunge Mentil – quest’altra doccia fredda. La comunità e il territorio montano non possono permettersi un duro colpo come quello che si potrebbe presentare a seguito della crisi conclamata. Attendiamo che la situazione venga chiarita innanzitutto dall’incontro al ministero dei prossimi giorni e capire, quindi, quali potrebbero essere i riflessi sullo stabilimento di Tolmezzo”