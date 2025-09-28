GazaCheStraza Exxx…Polzive!!! In Friuli sale l’eccitazione per il Medio Oriente. E’ lo schermo per nascondere le magagne? Il PIL crolla. E chissenefrega!!! Dobbiamo occuparci del conflitto e chiedere un seggio all’ONU. Capozzi: “Interrompere i rapporti commerciali con Israele”. Ora che siamo a crescita zero?

Non passa giorno che il conflitto in Medio Oriente coinvolga la politica Fvg. L’eccitazione che provoca fra gli esponenti è mondiale. Eppure, dati “rilanciaimpresa” Il Pil in regione sta precipitando ed è sceso del 3,6%. Nella nostra regione siamo a crescita zero. A nessuno interessa visto che tutti sono concentrati su Gaza. E’ la zona franca dove tutto si muove confusamente. Che tu voglia fare opposizione o stare al governo, devi necessariamente conoscere Gaza. E’ è lo snodo, un simbolo intercambiabile che eccita l’intero Friuli. In nome di Gaza sei autorizzato a dare addosso a Fedriga, alla giunta, alla FIGC, ai ministri dello sport, alla sanità, ai manifestanti, ai ProPal, agli scarburati della Flotilla e al resto del mondo. Gaza lo scudo per distogliere l’attenzione dai problemi reali? Ci salverà Gaza? La regione Fvg potrebbe chiedere, con le dovute riserve, un seggio allOnu? Riguardo a Gaza la consigliera dei 5 Stelle Rosaria Capozzi puntualizza: “Vorremmo che tutti loro siano orgogliosi di una classe politica che non si gira pavidamente dall’altra parte davanti qualcosa di disumano: un genocidio condotto dal governo criminale di Netanyahu”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) che ha preso parte alla conferenza stampa questa mattina nella sede di Udine del Consiglio regionale insieme alla coordinatrice regionale del M5S Elena Danielis e alla deputata Stefania Ascari in video collegamento per illustrare i contenuti della mozione pentastellata per la “Sospensione dei rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato di Israele”: un’istanza sostenuta anche da un presidio pubblico organizzato in piazza Oberdan a Trieste per le ore 15.30 di martedì prossimo (30 settembre) in concomitanza con gli attigui lavori dell’Aula dedicati alla discussione e alla successiva votazione dell’istanza M5S. “Riteniamo si debba intervenire – aggiunge Capozzi – per dire no a una situazione tragica che si sta consumando ormai da mesi. Un assedio che ha provocato tragiche conseguenze per la popolazione civile in termini di cibo, medicine ed elettricità. I crudi numeri parlano chiaro: 65mila morti e 156mila feriti con 15-16mila bambini coinvolti”.

“Chiediamo sostanzialmente – dettaglia la pentastellata – che la nostra Regione intervenga in maniera concreta e non con dichiarazioni simboliche. Chiediamo che il Friuli Venezia Giulia interrompa qualsiasi rapporto commerciale e istituzionale con lo Stato di Israele, finché perdureranno le violazioni dei diritti umanitari e internazionali. Inoltre, se armamenti o parti di essi vengono prodotte nella nostra regione, se ne impedisca la commercializzazione. Il Consiglio regionale e anche Fedriga si dimostrino quindi disponibili, benché le sue recenti dichiarazioni siano state deprecabili e per nulla condivisibili. La Regione Fvg può fare la sua parte, superando anche il silenzio cui abbiamo assistito fino a ora”.