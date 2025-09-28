FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Gianni Candotto infila la supposta nell’ipocrisia della sinistra udinese. Mansi (Pd) e Sutto (Verdi Bonelli) raccolgono firme per cacciare i migrantes da Udine con la formula della fallimentare “accoglienza diffusa”. In via Cividale non li sopportano più. Delusione: dall’amministrazione De Toni nessuna risposta.

Il consigliere comunale del PD Matteo Mansi e l’esponente di Europa Verde, filo Bonelli, Vito Sutto hanno promosso in questi giorni una raccolta firme in città contro i migrantes per trasferirli negli altri comuni. Anche a sinistra si sono rotti i maroni degli stranieri. Ricorda Mansi: “Accoglienza dei migranti in tutti i 215 Comuni della Regione. A Udine sarebbero accolti meno di 5 migranti. Aggiungo le forti lamentele dei residenti di via Cividale circa il fatto che in certi momenti della giornata non riescono a ” uscire ” dal cancello di casa per via dell intenso via vai di bici e monopattini che sfrecciano sul marciapiede utilizzato come pista ciclo/pedonale. Hanno scritto alle autorità politiche locali: nessuna risposta. Sono stati indirizzati verso il Consiglio di quartiere. Oggi vivono come ieri. Quindi la città deve funzionare, le risposte vanno date per i migranti e per i cittadini che ci votano e che rappresentiamo”. Sull’iniziativa un cittadino replica: “Vi siete dimenticati quando li hanno ospitati in vari Comuni della Carnia, con campi da calcio, tennis e spazi turistici? Partivano al mattino verso Udine. Molti se non rientravano, venivano cercati sui sentieri e nei boschi dalla PC. E loro erano semplicemente ad Udine, in zona stazione. Preferivano dormire fuori piuttosto che rientrare in Paese. Non credo sia diverso oggi”. Evidentemente la sinistra non riesce ad ammettere quanto fallimentari siano state le politiche terzomondiste sui migrantes in Friuli. Gianni Candotto esponente di Fratelli d’Italia ricorda:”Non ho mai visto tanta ipocrisia quanto quella letta nel riassunto del documento riportato da alcuna stampa. A quanto si evince il rappresentante del partito di Bonelli, organizzatore della petizione assieme al consigliere eletto in lista Pd Mansi, vorrebbe cacciare da Udine i richiedenti asilo. Ma per farlo – lì è l’ipocrisia- parla di redistribuzione (a proposito di considerare i migranti merci) negli altri comuni della provincia parlando di “modelli di accoglienza diffusa”, ovviamente il tutto per il bene dei migranti stessi. Fa piacere che anche l’estrema sinistra (per così dire) abbia colto il fatto che c’è un problema, e che non vogliono i richiedenti asilo a Udine, ma insomma, perchè non dire semplicemente che non li reggono più e che chiedono il rimpatrio degli stessi? Capisco i doveri ideologici di partito, che non prevedono che i “migranti” siano un problema, ma l’idea di scaricare il problema di Udine, creato dall’amministrazione Honsell e esploso con De Toni ai comuni circonvicini o alla Carnia, è un manifesto di ipocrisia. Lo dicano chiaramente: non li vogliamo e magari una raccolta firme avrà più senso e anche sarà ragionabile politicamente”.