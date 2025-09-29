ForzaItaliaGranRitorno Exxx…Polzive!!! Tajani inaugura il “Manifesto dellaLibertà”, la bussola liberale dell’Alleanza. “Insistiamo sulla democrazia interna: Congressi comunali, provinciali e regionali. Gli iscritti devono scegliersi chi li guida. Pronti per le regionali FVG.

«Il Manifesto della Libertà serve a dare più forza alla nostra identità, a ribadire che siamo differenti anche dai nostri alleati». I distinguo più evidenti sono quelli con il Carroccio. Un restyling valoriale, il primo dal 1994, come punto di partenza per un riposizionamento politico proiettato al 2027 con una certa dose di ambizione: «Non è impensabile pensare al 20 per cento in vista delle prossime politiche», dice Antonio Tajani. Ma ora dobbiamo fare in modo che il partito supplisca all’assenza del fondatore. E può farlo soltanto rinforzando la democrazia interna». Come? Secondo Tajani ci sono strumenti per aumentare la partecipazione: «Insistiamo sulle iscrizioni, sui congressi provinciali e comunali,e a fine anno anche regionali. Gli iscritti devono scegliersi chi li guida nelle battaglie, i segretari locali non devono essere nominati dal segretario nazionale». Riuscitissima festa di Forza Italia ieri a Telese Terme. Gli azzurri hanno lanciato diversi e chiarissimi messaggi agli alleati: Regionali in Veneto, Friuli VG, Campania e Puglia. il Friuli è interessato a comunali di peso fra due anni, Trieste, Udine, Gorizia e le provinciali (2027) che sono sempre state un patrimonio degli azzurri. Il vicepremier Tajani, come si legge sui resoconti della stampa ha lanciato un chiaro messaggio agli alleati di centrodestra: Forza Italia intende rivendicare la candidatura a sindaco di Verona in vista del prossimo vertice di coalizione, dove saranno definite anche le candidature per le elezioni regionali. «Pensiamo di chiedere il candidato a sindaco di Verona, dove l’ultima volta abbiamo perso perché eravamo divisi» ha detto il vicepremier parlando con i giornalisti, in vista del vertice di centrodestra in cui si dovranno anche definire le candidature per le Regionali. «Non c’è una data fissata ma faremo presto». Sul Veneto non ho pregiudizi: l’unica cosa che dico è che non ci deve essere la lista Zaia, ma mi pare si vada in questa direzione, con Zaia nella lista della Lega». Forza Italia è il centro del centrodestra: «Liberale, cristiana, riformista, europeista e atlantista». Su questo non possono esserci dubbi. Una forza attrattiva che vuole ricominciare dal riprendersi l’elettorato che non va più a votare. A partire, perché no, da quei moderati che votavano Pd ma oggi vedono un “campo largo” soviettizzato all’inseguimento di M5s e Avs. «Questo partito ha grandi possibilità, ci sono spazi, dobbiamo rafforzare la nostra struttura», ha esortato il leader forzista. Una necessità che nasce da un semplice fatto: «Io non sono Berlusconi. Prima c’era un leader che copriva tutte le magagne, Berlusconi con la bacchetta magica risolveva tutto. Ma ora dobbiamo fare in modo che il partito supplisca all’assenza del fondatore. E può farlo soltanto rinforzando la democrazia interna». Come? Secondo Tajani ci sono strumenti per aumentare la partecipazione: «Insistiamo sulle iscrizioni, sui congressi provinciali e comunali,e a fine anno anche regionali. Gli iscritti devono scegliersi chi li guida nelle battaglie, i segretari locali non devono essere nominati dal segretario nazionale». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è un fiume in piena. Il suo discorso un crescendo, quasi a voler sottolineare ancora proprio la centralità della tre giorni appena conclusa. Numerose le variazioni nel discorso del segretario azzurro. La pezza d’appoggio principale è stato ovviamente il Manifesto della Libertà fresco di presentazione. «Serve a dare più forza alla nostra identità, far sapere chi siamo, come la pensiamo e ribadire che siamo differenti dagli altri. Anche dai nostri alleati. Questa identità dobbiamo trasformarla in atti politici concreti, facendo capire chi siamo, quando si fa la legge finanziaria, quando si parla di prospettive: vogliamomeno Stato,meno tasse, più crescita, e sostegno alle imprese». E allora tanto vale iniziare il rosario. Uno snocciolarsi di temi nei quali il vicepremier azzurro si è fatto sentire. Dall’attualità legata al suo operato di ministro degli Esteri. Laguerra in Ucraina. «Voglio cominciare col rassicurare gli italiani: Putin non vuole far guerra all’Italia. Siamo per la libertà dell’Ucraina ma lo diciamo non perché siamo anti-russi». Questioni controverse e al centro dell’attenzione del governo. Riguardo al programma, Forza Italia resta sempre fedele: Dobbiamo difendere il ceto medio ma anche aiutare a crescere chi è sotto la soglia di povertà». Fascia di popolazione per la quale «non serve il salario minimo che è qualcosa che ci riporta all’Unione Sovietica ma un salario più ricco. Detassare gli stipendi più bassi, tra 7,5 euro e 9 euro l’ora, non costa granché».