UdineBikeUdineDegradike Exxx…PoLzive!!! Serata di supposte in consiglio comunale. La prima quella di Pittioni contro Marchiol: “Interrogazione sulla gestione e abbandono biciclette comunali”. Quanto è costato il servizio?

Approda in consiglio comunale il caso della sprekopolis urbana determinata dal servizio “BikeSharing” voluto dall’assessore Marchiol. Il servizio è attivo a Udine dallo scorso gennaio. Per il comune i dati sono confortanti. I mezzi targati RideMovi registrano un incremento progressivo stimato in almeno 1.000 corse al mese. Un vero e proprio boom che ha però portato anche a comportamenti scorretti. Molte biciclette sono state recuperate lontano dal capoluogo friulano, in comuni come Cividale, Remanzacco e Pasian di Prato. Un fenomeno che pesa sulle casse di palazzo D’Aronco. «I mezzi che spesso si possono notare posteggiati nei vari quartieri non sono abbandonati”, precisa Marchiol, “ma vanno a svolgere un servizio di prossimità per quei cittadini alla ricerca della bici più vicina. Se una bici è ben parcheggiata, diventa un servizio in più per i residenti del quartiere. Se si trova in una zona non molto ‘felice’, l’azienda interviene e la recupera”. Parla invece di abbandono indiscriminato e di degrado il consigliere Antonio Pittioni, che sul tema ha presentato un’interrogazione che sarà probabilmente discussa stasera. Il consigliere evidenzia come molte e-bike vengano trovate a terra, posteggiate malamente o siano preda di vandali. “Una situazione”, spiega Pittioni, “che contribuisce al degrado urbano e compromette la qualità dello spazio pubblico, generando disagio tra i cittadini e alimentando un senso diffuso di incuria e mancanza di controllo da parte delle istituzioni competenti”. Ma proprio sugli atti vandalici, Marchiol tiene a tranquillizzare tutti. “Udine”, riferisce, “rispetto alle altre città in cui è presente il servizio di RideMovi, è quella che ha le percentuali più basse di atti vandalici”. Quanto è costato il “capriccio” dell’assessore?