UdineBabilonia Exxx…Polzive!!! La Loggia di San Giovanni trasformata in luogo di intimità erotica dei migrantes. La Polizia Locale dei pensionati interrompe le ingroppate. I disperati si trasferiscono in piazzetta Belloni. Cupo Friuli.

Come si vede dalle immagini, il Porticato di San Giovanni, cornice dell’elegante Loggia del Lionello di piazza Libertà, è ormai trasformata ogni sera in un bordello a cielo aperto con ragazzi arrapati che sprigionano testosterone come un turbo. Sono lì nudi. E’ la cartolina d’ingresso della città. Il suo cuore. Evidentemente i migrantes sono attratti dalle statue di Ercole e Caco, sculture perfette di eroi seducenti, ideali per addormentarsi di sera, sfiorarsi, e risvegliarsi col sole (cit). I disperati (chi li manda?) dormono dentro scatole di cartone, nudi, o con qualche coperta recuperata in qualche centro di accoglienza. Niente pigiamini. Purtroppo la realtà udinese è questa, una città fuori controllo dove la Polizia Locale si dedica ai festeggiamenti della Fondazione del corpo e dove sono state consegnate le benemerenze ai soliti noti. Per quali meriti? E’ stato festeggiato anche RC, il vigile pensionato cui gli è stato rinnovato l’incarico per 12 mesi e l’altra sera il portavoce (Cisilino) del comandante aveva partecipato al segretissimo incontro con Zanolla e sindaco. La città brucia e la maggioranza ignora. Pare che, alla fine della fiera, la Polizia Locale sia intervenuta a far sloggiare i poveri stranieri. Dove? a 50 metri dalla Loggia, in piazzetta Belloni. Cupo Friuli. Udine ferita.