Tragedia a Mestre. Un autobus precipita da un cavalcavia. Almeno 21 morti.

Tragedia a Mestre nella serata di martedì 3 ottobre 2023. Intorno alle 20, in via Elettricità, proprio sul cavalcavia Vempa, un autobus ha sfondato la recinzione ed è precipitato sulla strada sottostante prendendo fuoco. Nella caduta il mezzo ha impattato sui cavi dell’elettricità. Il bilancio delle vittime non è ancora certo, i soccorritori stanno ancora operando, ma da quello che trapela ci sarebbero almeno 21 morti, fra i quali due bambini. Almeno 12 i feriti, ma risultano esserci anche persone disperse.