DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Riservatissimo vertice ieri sera fra il sindaco di Udine e il consigliere di opposizione Zanolla. Tra una bistecca e un Cabernet l’invito: Vieni in maggioranza con noi.

Il vertice era programmato da tempo e già sabato scorso, durante l’inaugurazione della fiera della Casa Moderna al quartiere di Martignacco, alcuni consiglieri comunali segnalavano un vertice in programma lunedì al Toscano. A che scopo si sono infilati ieri sera in un locale del centro storico il sindaco De Toni, il portavoce del comandante della Polizia Locale, Mario Cisilino (già vice abusivo per un breve periodo), il titolare della pasticceria Dusci, il consigliere comunale di opposizione Michele Zanolla e un ufficiale dell’Arma? Le ragioni si prestano a diverse interpretazioni: la città brucia, sicurezza, migrantes, invasione in centro, viabilità modificata, spazi urbani e politica. Soprattutto politica. De Toni è un trascinatore, un regista cui piace assolutamente manovrare al centro del campo, niente progressioni sulle ali. Va da sé che l’incontro di ieri sera poteva essere ricondotto a un’eleborazione del “centrismo” politico cittadino. In tal senso si spiega la ragione della segretissima scorpacciata di bistecche e Cabernet. Il sindaco De Toni, da un paio di mesi, starebbe corteggiando il consigliere Zanolla per ingaggiarlo nella sua squadra di governo, addirittura con la promessa di un posto in giunta! Per il sindaco, l’attuale maggioranza accusa un sovrasterzo troppo marcato verso sinistra e, vedi per esempio su acciaieria, vorrebbe correggere l’assetto più verso il mercato. Non è un caso che dopo l’intervento di De Toni sull’acciaieria a Tv12 (facciamola al Cosef!), ci sia stata una levata di scudi da parte di Andrea Di Lenardo (Capogruppo Alleanza Verdi Sinistra Possibile in Consiglio Comunale a Udine e Coportavoce di Possibile Udine); Serena Pellegrino (Consigliera regionale Fvg Alleanza Verdi e Sinistra) Sebastiano Badin (Segretario di Sinistra Italiana Fvg) Tiziana Cimolino e Rossano Bibalo (Europa Verde – Verdi Fvg) per dire no all’acciaieria, né in laguna, né altrove, soprattutto se l’acciaio è finalizzato a foraggiare l’industria bellica. Come lasciano filtrare i diplomatici dl palazzo, Michele Zanolla, per ora, non ha nessuna intenzione di passare con la maggioranza. Tanto Cabernet e poco arrosto.