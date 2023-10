AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! La proposta di De Toni sul Cosef agita la maggioranza di Udine. No all’ipotesi Piombino. Bini e Zanolla gongolano. Prossimo anno si rinnova il Cda del Consorzio.

Su “La verità” di oggi viene data come concreta l’ipotesi che Azovtal scelga il polo toscano per insediare lo stabilimento di produzione di acciaio cui era interessato il Friuli. Un’altra occasione persa.

Il sindaco di Udine De Toni, da docente di ingegneria, non smentisce la propria vocazione “industriale” e lo dimostra proponendo in Tv (sul 12) una nuova sede per la tormentata acciaieria Danieli-Metinvest. «Se non si fa in laguna – ha dichiarato – si può fare in terraferma, magari al Cosef dove gli spazi sono immensi». Quindi il “Cosef”, Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli, potrebbe rappresentare la soluzione, inaspettata, per non perdere il treno dello sviluppo industriale del Friuli. La proposta ha sedotto il cerchio keynesiano dell’assessore Bini, che, col cda del Consorzio in scadenza, vede il sindaco di Udine come un partner affidabile per il futuro dell’attività consortile. Il comune di Udine è socio di maggioranza col 28% delle quote, assieme a Confindustria (Benedetti) al 13%. La Camera di Commercio Ud-Pn del presidente Da Pozzo (da oltre vent’anni attaccato alla poltrona) è al 14,50%. Poi ci sono i comuni. Ma quello di Udine decide. Come fece l’ex sindaco Fontanini nel luglio del 2020. In ogni caso, l’apertura di De Toni sullo stabilimento è, in realtà, un segnale di dialogo verso la regione e in vista del rinnovo del nuovo Cda che scade con l’approvazione del bilancio 2023. Sarà stato anche questo uno dei motivi per cui il sindaco di Udine ha invitato Zanolla al ristorante lunedì sera? Bistecche, Cabernet e acciaio. Tris da capogiro che urta i nervi alla maggioranza di sinistra-sinistra che governa la città. Tre anni fa le cose andarono così: Il Presidente dell’Assemblea Pietro Fontanini aveva convocato per venerdì 31 luglio 2020 l’Assemblea Ordinaria per deliberare la nomina del nuovo Cda: Claudio Gottardo Presidente; Terry Margherita; Marco Bruseschi, Thomas Venchiarutti ed Emanuela Nonino consiglieri.