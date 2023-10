ForniEletttorali Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra esercizi pubblici alla canna del gas. Il sindaco apre la campagna elettorale col mostro-municipio da 5,3 milioni di euri. Primo appalto alla Cooprogetti di Pordenone, ribasso del 30%.

Per Forni di Sopra è stata una stagione estiva ridotta ai minimi termini, concentrata solo nel mese di agosto. Poche presenze e, di conseguenza, attività commerciali ormai in agonia. Molte piccole imprese non riescono a far quadrare i conti e non ci sono speranze. Per tal motivo il sindaco faraone Marco Lenna, già in campagna elettorale visto che il prossimo anno si vota, tenta di metterci una pezza concedendo un inutile contributo di 5.000 mila euri alle imprese in difficoltà. Un’aspirina utile solo a prorogare la sofferenza. Per converso, torrenti di euri ingrossano le casse comunali e le imprese coinvolte nel progetto di un mostro-municipio da 5milioni e 300mila euri che ha indignato tutta la Carnia e le Dolomiti. A tal proposito sono iniziate le procedure per l’appalto dei lavori relativi al primo stralcio, quello delle demolizioni. L’importo dell’appalto è stato assegnato alla Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone con un ribasso del 29% pari a euri 57.446. Siamo agli inizi e il faraone è impaziente di vedere l’opera a buon punto. Magari per organizzare la campagna elettorale di fromnte al cantiere. Un mostro da 5milioni di euri per una Comunità di 800 abitanti. partite iva alla canna del gas. Latrina carnica.