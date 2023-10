AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! Irrompe la “Variante De Toni” alla Camera dei deputati. Serracchiani glorifica il sindaco di Udine che vuole l’impianto al Cosef e incenerisce i Verdi di Luana Zanella. Trema la maggioranza del capoluogo friulano.

Ieri sera, verso la fine dei lavori d’aula, il nome più citato nelle discussioni era quello del sindaco di Udine De Toni. Soprattutto da parte di Debora Serracchiani e di Walter Rizzetto. La camera era impegnata a discutere un Ordine del Giorno surreale presentato dal gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana firmato dalla presidente Luana Zanella e che respingeva l’ipotesi di insediamento di uno stabilimento siderurgico “localizzato nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacente la laguna di Marano e Grado quale zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale all’interno della rete europea Natura 2000″. Il deputato friulano di Fratelli d’Italia ha ricordato ai Verdi che il presidente della regione Fedriga e l’assessore Bini si erano già espressi contro il progetto, anche per i motivi contenuti nell’Odg. Solo che il nuovo protagonista entrato in scena in queste ore è il sindaco di Udine De Toni (Civico di sinistra) che, durante una trasmissione televisiva, aveva inaspettatamente avocato a sé la partita dell’acciaio in Friuli proponendo di realizzare l’impianto nella zona industriale del Cosef, a ridosso della città. Una soluzione che ha sedotto anche l’intransigente Serracchiani stranamente dialogante con la maggioranza regionale. «Il punto non è la contrarietà all’investimento in sé anche perché non siamo mai stati contrari a quel tipo di investimento – ha ricordato la deputata friulana – né siamo contrari alle vicende legate al fatto che si tratta di investimenti che svilupperebbero l’economia locale. Quello che è importante è che la contrarietà a che l’impianto non venga fatto lì è stata espressa dalla regione Fvg con una delibera di giunta il cui presidente si chiama Massimiliano Fedriga e l’assessore si chiama Sergio Bini. Non sono del centrosinistra e non sono del PD. Quello che è accaduto poche ore fa – ricorda Serracchiani – è una vicenda del tutto diversa, il sindaco di Udine ha detto che se c’è un impianto e un’acciaieria pulita che crea posti di lavoro e che in qualche modo permetta all’Italia di continuare a poter dire qualcosa sulla produzione dell’acciaio, noi ci stiamo, ma lo facciamo in un’area industriale in cui non c’è una laguna da rovinare». Lo sbrego con gli alleati è certificato. L’Odg di Alleanza-Verdi e Sinistra Italia era firmato da Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti. Presenti in aula 291 deputati, astenuti 11 favorevoli 105, contrari 175. La Camera ha respinto. Per completezza d’informazione, il gruppo dei Verdi-Possibile e Sinistra di Udine ha già espresso il parere negativo. Sia in laguna che altrove. (vedi leopost).