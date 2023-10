UdineFerita Exxx..Polzive!!! Allarme sicurezza nella città governata dalla sinistra. Raid notturno di malviventi nei parcheggi privati dei condomini, una cinquantina di auto danneggiate. Saccheggiato anche “Il Torriani”. Kupo Friuli.

L’indagine de “Il Sole24 ore” pubblicata ieri segnalava che Udine “è tra le città più sicure d’Italia”. Il sindaco De Toni annuncia l’arrivo di vigili di quartiere e telecamere. Ma intanto gli episodi di violenza si moltiplicano.

Almeno una cinquantina di automobili hanno subito danni ai finestrini, carrozzerie ed interni danneggiati da un incredibile, quanto indisturbato, raid notturno compiuto da una banda di malviventi nella notte fra lunedì 9 e martedì 10 ottobre. Udine soffocata e arresa di fronte ai continui episodi di violenza che si sono moltiplicati da quando nell’ex città più elegante del nord, governa il sindaco De Toni ostaggio della sinistra ztl, tollerante e accogliente. Episodi di violenza contro le auto sono registrati nei garage condominiali di via Marco Volpe, viale Duodo e via Carducci. Preso di mira anche Il Torriani, locale alla moda accanto alla sede degli industriali: distrutta la porta d’ingresso. La città brucia sull’asse tra la caserma dei vigili di via Girardini del comandante Del Longo e la Questura. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia. Cupo Friuli.